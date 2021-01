DIRECT. Covid-19 : les soignants de 50 ans et plus peuvent être vaccinés à partir de ce lundi

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: Voici les principales informations de la matinée :



• Les enfants et adolescents français iront à l'école ce lundi "comme prévu", a indiqué le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer, ajoutant que les tests de dépistage du Covid-19 seraient "déployés encore plus fortement" dans les lycées.



• Cent personnes ont été tuées et 25 ont été blessées au Niger, en pleine élection présidentielle, lors de l'attaque de deux villages de l'Ouest. Il s'agit d'un des pires massacres de civils dans ce pays.



• La mort d'une Franco-Irlandaise de 15 ans, Nora Quoirin, dont le corps avait été retrouvé dans la forêt en Malaisie dix jours après sa disparition en 2019, est probablement due à "une mésaventure" dans la jungle et non à un meurtre ou à une agression sexuelle, a annoncé un médecin légiste.



Réclamé par les Etats-Unis qui veulent le juger pour espionnage après la publication de centaines de milliers de documents confidentiels, le fondateur de WikiLeaks Julian Assange saura aujourd'hui si la justice britannique approuve ou refuse son extradition.

: France 3 Centre Val-de-Loire est allé à la rencontre d'étudiants particulièrement touchés sur le plan financier et psychologique par les deux confinements. "Je suis ruinée émotionnellement par le manque d'interactions sociales. C'est sur le plan psychologique que je vais avoir besoin d'aide", raconte Anna, étudiante à Tours.









: "La contamination ne se fait pas au sein des universités. Depuis la rentrée de septembre, je n'ai eu que 100 à 150 étudiants contaminés sur 43 000. Nous avons fait le choix du présentiel, et en ce qui concerne les établissements qui ont tout fait à distance depuis septembre, c'est délirant."



Sur franceinfo, l'universitaire regrette la politique de l'exécutif envers les universités. "Le gouvernement nous a quand même pris comme variable d'ajustement. C'est, à mon avis, déraisonnable."



: Privées de remontées mécaniques en raison de la crise sanitaire, les stations de ski catalanes s’attendaient à une catastrophe économique mais le naufrage a été évité : la fréquentation n'a chuté que de 30% par rapport à l'an dernier. Explications avec France 3 Occitanie.

: Singapour a connu en 2020 le pire recul économique de son histoire en raison de la pandémie de Covid-19, selon des chiffres officiels publiés aujourd'hui. La récession s'élève à 5,8% du PIB, alors que les prévisions officielles tablaient sur 6,5%, dans cette cité-Etat où les secteurs vitaux du commerce et du tourisme ont été durement touchés.









: Bonjour, 15 départements sont toujours concernés par le renforcement du couvre-feu à partir de 18 heures. Il s'agit des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, des Ardennes, du Doubs, du Jura, de la Marne, de la Haute-Marne, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Haute-Saône, des Vosges, du Territoire de Belfort, de la Moselle, de la Nièvre et de la Saône-et-Loire.

: Y a-t-il de nouveaux départements où le couvre-feu va passer à 18 heures ? 13, 04,74...?

: On démarre par le point sur l'actualité :



• Le Premier ministre britannique Boris Johnson a averti que des restrictions plus sévères pourraient être décidées en Angleterre pour combattre la flambée épidémique, attribuée à un nouveau variant du virus.



• Un des organisateurs présumés de la rave-party non autorisée près de Rennes a vu sa garde à vue prolongée hier soir. Les enquêteurs ont établi qu'il avait envoyé un message à 1 000 participants pour leur donner le lieu de la fête.