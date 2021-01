VIDEO. Covid-19 : "Le niveau de circulation du virus est trop élevé pour qu'on se lance sur des allègements", prévient l'épidémiologiste Arnaud Fontanet

"Pour l'instant, le niveau de circulation du virus est trop élevé pour qu'on se lance sur des allègements", a déclaré Arnaud Fontanet, épidémiologiste et membre du Conseil scientifique, lundi 4 janvier sur franceinfo, à propos d'une éventuelle réouverture des lieux culturels.

"Ces questions ne se reposeront que quand on sera redescendu vraiment d'un cran dans la circulation [du virus], parce qu'on ne peut pas se permettre de prendre des risques", a-t-il ajouté. Actuellement, "on a quand même entre 30 et 45 000 infections chaque jour", a souligné Arnaud Fontanet.

Alors que le couvre-feu a été renforcé dans 15 départements depuis samedi 2 janvier, l'épidémiologiste a expliqué que "l'intérêt, et c'est terrible de dire ça, c'est qu'on ne se voit plus le soir". "Je pense que, malheureusement, quand on se voyait avec la famille élargie, c’est-à-dire au-delà des membres de son propre foyer, et ses amis, que ce soit dans un lieu public ou privé, c'était vraiment un lieu de transmission important", a-t-il expliqué.