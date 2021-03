Covid-19 : quelle est la stratégie du gouvernement pour éviter un troisième confinement ?

Encore quatre à six semaines à tenir selon Emmanuel Macron. Le gouvernement, lui, tient toujours sa ligne et veut éviter un troisième confinement national. Mais 20 départements restent sous très haute surveillance, notamment à cause de la propagation des variants. Un allègement des mesures n’est pas envisagé, un tour de vis supplémentaire semble même probable. Des discussions ont eu lieu entre les élus et les préfets, avec une piste principale, celle de reconfinements localisés le week-end.

Une accentuation de la campagne de vaccination

Anne Hidalgo, maire PS de Paris, se dit opposée à la mesure : "J’ai dit mon désaccord avec cette proposition, elle est difficile, dure voire inhumaine". L’exécutif pourrait aussi décider d’interdire les étals non alimentaires sur les marchés ou renforcer les contrôles. L’autre objectif est de garder les écoles ouvertes avec un cap de 300 000 tests salivaires par semaine. Enfin, l’exécutif table sur une accélération de la campagne de vaccination. Olivier Véran, le ministre de la Santé, a expliqué que les plus de 65 ans pouvaient se faire vacciner avec le vaccin d’AstraZeneca. Jean Castex devrait tenir une conférence de presse en fin de semaine pour annoncer d’éventuelles nouvelles mesures.