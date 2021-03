Covid-19 : les 20 départements sous surveillance renforcée vont-ils devoir faire face au reconfinement ?

En France, 20 départements sont toujours placés sous surveillance renforcée en raison de la propagation du Covid-19. Emmanuel Macron a appelé les Français à tenir encore quatre à six semaines avant des assouplissements. D'ici là, se dirige-t-on vers un reconfinement le week-end ou la semaine ? "La piste de travail la plus évoquée ce soir, c'est bien celle d'un reconfinement le week-end dans ces 20 départements placés sous surveillance renforcée, et ce, pour une durée minimum de trois semaines", rapporte le journaliste Alexandre Peyrout en direct de Matignon pour le 19/20, lundi 1er mars.



Une idée rejetée par Anne Hidalgo

En revanche, l'idée a été rejetée par Anne Hidalgo, la maire (PS) de Paris. "Pour l'instant, l'exécutif se laisse 48 heures de concertation avec les élus locaux le temps d'analyser les tout derniers chiffres de l'épidémie, car en cas de tassement de ces chiffres, certains départements pourraient finalement échapper à cette mesure", poursuit le journaliste, qui précise que la décision pourrait être annoncée "dès le milieu de la semaine prochaine".

