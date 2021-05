Covid-19 : les terrasses des cafés, des bars et des restaurants rouvriront bien le 19 mai, confirme Olivier Véran

"Les conditions le permettent", a expliqué lundi le ministre des Solidarités et de la Santé sur LCI.

Le calendrier du déconfinement va se poursuivre normalement. Olivier Véran a confirmé, lundi 10 mai sur LCI, que les terrasses des cafés, des bars et des restaurants rouvriraient bien le 19 mai dans toute la France, comme annoncé par Emmanuel Macron fin avril. "Les conditions le permettent", a précisé le ministre des Solidarités et de la Santé, justifiant cette réouverture par une décrue de l'épidémie et un taux d'incidence inférieur à 400 – le seuil fixé par l'exécutif pour des réouvertures – sur tout le territoire.

"L'épidémie poursuit sa décroissance parce que les Français ont été courageux et que les mesures de freinage ont fonctionné, a ajouté Olivier Véran. La pression sanitaire sur nos hôpitaux diminue."

En plus de la réouverture des terrasses (avec six personnes au maximum par table), la deuxième phase du déconfinement, le 19 mai, concernera la réouverture des commerces, des musées, des cinémas, des théâtres et des établissements sportifs. Le couvre-peu passera également de 19 heures à 21 heures.