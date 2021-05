DIRECT. Covid-19 : la vaccination ouverte à tous les Français de 50 ans et plus

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: Il est déjà 9 heures, voici les principales informations de cette matinée :



• Quatre suspects, dont le tireur présumé, ont été interpellés dans le cadre de l'enquête sur la mort d'un policier lors d'une opération antidrogue à Avignon. "Ils sont Français, nés en France et liés au trafic de drogue, ils ont moins de 30 ans", a précisé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Suivez notre direct.



• Des affrontements entre Palestiniens et policiers israéliens ont fait des "centaines de blessés", ce matin sur l'esplanade des Mosquées à Jérusalem, rapporte le Croissant-Rouge palestinien.



• La vaccination contre le Covid-19 est ouverte, à partir d'aujourd'hui, à tous les Français de 50 ans et plus. Suivez notre direct.



• Cinq départements du Sud-Est sont placés en vigilance orange "pluie-inondation". L'alerte est en vigueur jusqu'à demain matin.



: Bonjour @Emolas et @#Perdue. La Haute Autorité de santé (HAS) recommande l'administration d'une dose unique pour les personnes déjà infectées par le virus responsable du Covid-19. Elle conseille de réaliser cette "vaccination au-delà d'un délai de 3 mois après l’infection, de préférence avec un délai proche de 6 mois". Je vous rappelle que vous pouvez aussi chercher les réponses à vos questions sur les vaccins dans notre moteur de recherche.

: Bonjour. J’ai 63 ans, j'ai eu le Covid vers le 10 mars, je peux me faire vacciner à partir de quelle date ? Je vous remercie.

: Bonjour FI et bonne semaine. Savez-vous quand on doit se faire vacciner quand on a déjà eu le Covid ?

: "Bien sûr que je veux que les Jeux olympiques aient lieu, car je suis une sportive et c'est le genre de choses que j'ai attendu toute ma vie. Mais je pense qu'il y a des choses bien plus importantes en cours, et au regard de l'an passé, je pense que beaucoup de choses imprévues peuvent arriver."

: "Je trouve que c'est faire courir des risques aux gens, cela place les gens dans une position très inconfortable."

: La tenniswoman Naomi Osaka s'inquiète de la situation "inconfortable" du Japon, qui doit accueillir les Jeux olympiques en août. "Il va y avoir beaucoup de monde qui va venir dans le pays donc ils doivent vraiment prendre la bonne décision", estime la Japonaise, alors que l'état d'urgence a été prolongé à Tokyo en raison de l'épidémie de Covid-19.



(ROB PRANGE / SPAIN DPPI / AFP)



: Et n'oubliez pas : si vous avez des interrogations sur les vaccins contre le Covid-19, notre moteur de recherche peut vous aider à vous y retrouver. Ecrivez votre question, les réponses apportées à des questions similaires s'afficheront.

: Bonjour @Jean-Michel dans le 81. Si vous avez une ou plusieurs comorbidités, ou bien si vous exercez une profession particulièrement exposée, vous êtes éligible à la vaccination (vous pouvez réaliser une simulation à cette adresse, sur le site du gouvernement). Si ce n'est pas le cas, il vous faudra attendre après-demain : à partir de cette date, la prise de rendez-vous sera ouverte à tous les majeurs, si des doses de vaccin sont disponibles la veille pour le lendemain sur le site Doctolib. Vous trouverez plus de détails sur notre calendrier.

: Bonjour, j'aurai 50 ans en juillet, suis-je éligible à la vaccination ??

: Plus d'un an après la flambée de l'épidémie en France, de nombreux Français continuent à subir les conséquences de leur contamination au Covid-19 dans leur vie quotidienne. Parmi elles, un retour au travail en pointillés à cause de la fatigue et de troubles cognitifs ou moteurs. Charles-Edouard Ama-Koffi et Mathilde Goupil ont recueilli les témoignages de plusieurs patients atteints de Covid long.



(ELLEN LOZON / FRANCEINFO)



: Du côté de la presse régionale, Ouest-France fait sa une sur l'accélération de la campagne de vaccination contre le Covid-19. A partir d'aujourd'hui, elle est ouverte aux Français de plus de 50 ans sans comorbidités.