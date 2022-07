Covid-19 : les stations balnéaires à l'épreuve du rebond épidémique

Depuis le début de l'après-midi du samedi 2 juillet, des dizaines de vacanciers se pressent autour de la piscine d'un camping de Saint-Raphaël, dans le Var. Ici, certaines mesures sanitaires sont encore présentes, comme le gel hydroalcoolique. Des précautions nécessaires, selon Aurore Laroche, la directrice. Son établissement peut accueillir jusqu'à 1 000 touristes en même temps.

Un spa remplacé par un cabinet médical

En cas d'urgence, le spa a été remplacé par un cabinet médical. Le généraliste peut intervenir en cas de suspicion de Covid-19. Autre ambiance à La Grande-Motte, près de Montpellier (Hérault). Habitués et touristes viennent se faire tester dans les pharmacies. "Aujourd'hui, on a fait une quarantaine de tests. Sur les 40, on a un peu plus de 20 positifs", indique Damien Pham, étudiant en pharmacie.