Covid-19 : les premières doses du vaccin sous haute surveillance en France

O. Feniet, C. Guttin, M. Lavielle, S. Ripaud

La bataille contre le Covid-19 débute dimanche 27 décembre en France. Les premières doses du vaccin sont arrivées dans l’Hexagone, et elles sont placées sous haute surveillance. Les 19 500 doses vont progressivement être acheminées vers des centres spécialisés, avec les Ehpad comme établissements traités en priorité. Les forces de l’ordre escortent les convois transportant le précieux sésame. "La circulation augmente en fin de matinée, il faut être vigilant aux véhicules qui dépassent, surveiller tous les côtés pour éviter l’accident ou l’agression sur le parcours", raconte Frédéric Lest, chef d’escadron du département de la Côte-d’Or, qui assure le transport de 30 doses jusqu’à Dijon.

Un million de personnes vaccinées en deux mois

En région parisienne, aussi, la machine est lancée. 3 900 doses sont arrivées et placées dans de la glace carbonique pour maintenir la chaîne du froid intacte. Toutes les précautions sont prises. "On a des marqueurs de température à valider pour être sûr qu’on est bien à -80°C", explique Franck Huet, chef du pôle pharmacie aux Hôpitaux de Paris. Toutes les doses sont surveillées 24h/24. Un million de personnes devraient être vaccinées en France en janvier et février.