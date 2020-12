INFOGRAPHIE. Quand pourrez-vous vous faire vacciner contre le Covid-19 ?

Le top départ est donné. Les premiers Français seront vaccinés contre le Covid-19, dimanche 27 décembre, grâce au vaccin développé par le tandem de laboratoires Pfizer-BioNTech et autorisé par l'Agence européenne des médicaments en début de semaine.

La campagne de vaccination sera lancée à très petite échelle, a prévenu le ministre de la Santé, Olivier Véran. Une dizaine de résidents âgés d'unités de soins de longue durée (USLD) seront vaccinés dès dimanche. "Il y aura d'abord deux ou trois établissements concernés. Un pas très loin de Paris, un autre du côté de la Bourgogne-Franche-Comté et puis éventuellement un troisième qui est en discussion", a-t-il précisé sur TF1, mardi. L'opération s'étendra dès la semaine suivante à d'autres structures.

Les résidents d'Ehpad prioritaires

Toutefois, cette première phase de la campagne de vaccination se déroulera principalement en janvier, après le recueil du consentement des personnes concernées. Environ un million de Français auront alors la possibilité d'être vaccinés : les personnes âgées séjournant dans des établissements médico-sociaux comme les Ehpad, et le personnel "à risque" travaillant dans ces établissements (âgés de plus 65 ans ou présentant une ou plusieurs comorbidités). Cette vaccination s'échelonnera sur plusieurs semaines, deux injections à 21 jours d'écart étant nécessaires.

A partir de février-mars 2021, la vaccination sera ouverte à d'autres volontaires, avec le déploiement d'autres vaccins contre le Covid-19, probablement ceux développés par Moderna et AstraZeneca. Le périmètre de la vaccination sera élargi au fur et à mesure des livraisons de vaccins : d'abord les personnes de plus de 75 ans, puis celles de plus de 65 ans, puis les plus de 50 ans, les professionnels de santé de plus de 50 ou présentant des comorbidités… Environ 14 millions de personnes sont concernées.

La majorité des Français attendront l'été

Suivra une troisième et dernière phase. Prévue pour fin juin-début juillet selon les dernières indications de la direction générale de la santé (DGS), elle concernera le reste de la population majeure. Seront alors vaccinés en priorité les personnes âgées de plus de 50 ans et les travailleurs des secteurs essentiels*. Pourront également être vaccinées les personnes "vulnérables et précaires", le personnel qui les prend en charge, ainsi que les personnes vivant dans des "hébergements confinés ou des lieux clos"**, selon le ministère de la Santé.

Êtes-vous prioritaire pour accéder à la vaccination ? Quelle étape du plan devrez-vous attendre ? Vous avez peut-être du mal à vous y retrouver. Franceinfo a préparé un questionnaire pour tenter de vous éclairer.

Quand pourrez-vous vous faire vacciner ? (PIERRE-ALBERT JOSSERAND / FRANCEINFO)

(*) Les secteurs considérés comme "essentiels" sont les domaines de la sécurité, de l'éducation et de l'alimentaire, indispensables "au fonctionnement du pays en période épidémique", selon le ministère de la Santé.

(**) Le ministère de la Santé ne donne pas plus de précisions concernant "les hébergements confinés ou les lieux clos". Interrogée par franceinfo sur cette question, la DGS donne uniquement pour exemple les "foyers de travailleurs migrants".