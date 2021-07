Covid-19 : les policiers en première ligne dans la crise sanitaire

Les forces de l’ordre devraient être fortement mobilisées dans le cadre de l’avant-projet de loi préparé par le gouvernement. Celui-ci prévoit des sanctions lourdes en cas de manquement dans la vérification du pass sanitaire ou d’infractions à l’isolement souhaité de dix jours en cas de test positif au Covid-19. "On est dans la continuité de ce qui se passe depuis le début de la pandémie. Les forces de l’ordre ont de plus en plus de missions. Toutes les autres n’ont pas diminué : la petite et moyenne délinquance, la violence urbaine dans les quartiers, la lutte contre le terrorisme, le contrôle aux frontières, la lutte contre les stupéfiants…", estime Stanislas Gaudon, secrétaire national du syndicat Alliance.

"Ce n’est pas notre cœur de métier"

Ce dernier a ensuite poursuivi son propos dans le 23 heures de franceinfo. "Ce n’est pas dans notre cœur de métier d’aller frapper à la porte de ceux qui sont à l’isolement et de les contrôler […]. Il faut plutôt se tourner vers les professionnels qui peuvent contrôler les sorties ou l’isolement de ces personnes, plutôt que de mobiliser les forces de l’ordre. Nous n’avons, pour l'heure, aucune instruction. Il n’y a pas de base légale pour l’instant. […] Les policiers sont beaucoup utilisés."