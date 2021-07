Covid-19 : La Martinique fait face à une forte recrudescence de l'épidémie, la colère fait rage chez les habitants

Comme dans l'Hexagone, l'épidémie de Covid-19 continue de toucher la Martinique qui entre dans sa quatrième vague. Mais en lien avec les mesures annoncées par Emmanuel Macron et l'exécutif, 2 500 personnes ont manifesté dans les rues. "Nous sommes contre l'obligation vaccinale avec des mesures coercitives sur des soignants qui sont depuis un an et demi au front. On ne peut pas l'accepter", estime Olivier Villerone, secrétaire générale CDMT Santé.

Retour du couvre-feu et des motifs impérieux

"Nous demandons simplement que chacun reste libre de faire ce qu'il veut", répond une infirmière. Le nombre de patients à l'hôpital a quadruplé en deux semaines en Martinique et les cas positifs sont passés de 140 à 2241. La vaccination apparaît comme le seul remède, notamment face au variant Delta. "Ce que les études montrent, c'est que les vaccins fonctionnent et qu'ils diminuent par douze les cas graves", réagit Benjamin Garel, directeur général du CHUM. Un couvre-feu a été rétabli à 21 heures et pour les personnes non-vaccinées, l'obligation d'avoir un motif impérieux pour faire la liaison avec l'Hexagone a été rétablie.