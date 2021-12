Covid-19 : l'inquiétude des clubs de sports en intérieur face à la jauge sanitaire

Ce n'est sans doute pas la manière dont ils auraient voulu finir l'année. Suite aux annonces du Premier ministre Jean Castex, les clubs de sports en intérieur seront soumis à une jauge sanitaire de 2000 spectateurs, à compter du lundi 3 janvier et pour trois semaines. Une mesure qui risque de plomber les finances de ces structures, plus que celles des sports en extérieur.

Jean Castex annonce que "pour les trois prochaines semaines, les grands rassemblements seront limités à une jauge de 2 000 personnes en intérieur, 5 000 en extérieur" pic.twitter.com/J8VemT1pvC — franceinfo (@franceinfo) December 27, 2021

Des aides moins importantes que pour les sports en extérieur

Il est vrai que le football et le rugby sont aussi touchés. Le RC Lens sera privé d'une fête à domicile pour le derby face à Lille, le mardi 4 janvier pour les 16e de finale de Coupe de France. Dans la même compétition, le Vannes OC (National 2, quatrième échelon) sera quant à lui privé d'une vraie manne financière. Le club amateur espérait remplir son stade en accueillant le Paris Saint-Germain lundi. Du côté du rugby, le président du Stade rochelais Pierre Venayre avait décrit la mise en place de cette jauge comme un "crève-cœur".

Mais ces sports avaient, à l'automne 2020, été plus largement aidés que les sports en intérieur par l'enveloppe d'aide de 107 millions d'euros mise en place par l'Etat. Le football avait reçu 48 millions, le rugby 40, tandis que le handball, basket et volley avaient reçus 4 millions. Générant moins de recettes, ces sports s'attendent à des difficultés financières.

"On échappe au huis-clos"

"La mauvaise surprise, c'est qu'avec le retour de jauges, c'est une baisse des recettes, s'inquiète le président de Metz (D1 féminine de handball), Thierry Weizman. Cela diminue les recettes de 50%, de 4.000 spectateurs normalement, on va passer à 2.000. Plus l'impact sur les buvettes, sur les prestations VIP qu'on ne va pas pouvoir assumer parce que c'est très compliqué (le service debout est arrêté), ça c'est embêtant." Malgré tout, le handball masculin ne sera a priori pas touché par ces mesures. Le championnat ne reprendra pas avant février pour laisser place à l'Euro, du 13 au 30 janvier en Hongrie et Slovaquie.

Certains arrivent néanmoins à s'accomoder de ces restrictions. Le président du club de basket de Strasbourg, Martial Bellon, les a accueillis avec pragmatisme : "On échappe au huis clos (...) Ce n'est pas une situation satisfaisante mais je crois qu'il faut rester raisonnable." Quoi qu'il en soit, les fans de basket auront de quoi profiter d'un dernier spectacle libre de toute jauge.

Le All Star Game échappe de justesse aux restrictions

En effet, la fête annuelle du basket français attend environ 16 000 spectateurs pour le All Star Game de l'Elite à Paris Bercy mercredi à 19h00. Ce match confronte une sélection des meilleurs joueurs étrangers du championnat de France à une équipe des meilleurs joueurs français. C'est donc avec soulagement que la Ligue nationale de basket (LNB) a accueilli les annonces du Premier ministre. "Nous sommes évidemment soulagés de la tenue du All Star Game qui se jouera à guichets fermés", a confié à l'AFP le directeur général de la LNB Michel Mimran.

@gorillasapp_fr



Certains joueurs s’étant blessés depuis leur sélection ou ayant été touchés par la COVID 19, découvrez tous les remplacements pour le #ASG2021 !@ASGLNB https://t.co/48KFAHtcNw — LNB (@LNBofficiel) December 28, 2021

Le All Star Game sera aussi l'occasion de célébrer une année faste pour le basket français, marquée par l'argent olympique remporté par les hommes et le bronze par les femmes à Tokyo. "C'est sûr que c'est cool pour le basket français, que tout le monde puisse être présent (en tribune, ndlr), a réagi l'arrière international de Monaco Yakuba Ouattara (seize sélections). On avait un peu peur des mesures qui allaient être prises, et du moment où elles allaient être mises en place. Il faut en profiter."

Mais l'ombre du covid-19 plane sur l'événement, tant les cas positifs ont inondé les clubs ces derniers jours (Nanterre, Metropolitans 92, Asvel) et remanié en profondeur la sélection originelle. Six joueurs infectés, dont le meneur de Villeurbanne Chris Jones et l'arrière du leader Boulogne-Levallois, Keith Hornsby, ont dû être remplacés. Ainsi que l'entraîneur de la sélection monde TJ Parker, testé positif lui aussi.