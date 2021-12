Coupe de France : le RC Lens espérait avancer le derby contre Lille pour profiter d'un stade sans jauge, le Losc refuse

Alors que le Premier ministre Jean Castex a annoncé l'instauration d'une jauge de 5000 spectateurs dans les stades à partir de lundi 3 janvier, le RC Lens a demandé au Losc, son futur adversaire en Coupe de France, et à la Fédération Française de football (FFF) d'avancer le seizième de finale du mardi 4 au dimanche 2 janvier.

Quatorze matchs de Coupe de France sont déjà programmés le dimanche 2 janvier et seules les rencontres Vannes OC-PSG et Lens-Losc sont concernées par l'instauration d'une jauge. Le RC Lens aimerait bénéficier de l'appui de son public pour le derby : "Cette démarche vise à permettre aux clubs de bénéficier d'une mise en place équitable des décisions gouvernementales, à travers des conditions similaires d'organisation des rencontres [...] Farouchement attaché aux valeurs de l'épreuve ainsi qu'à un football populaire et accessible pour tous, le Racing Club de Lens défend ainsi ardemment une programmation collective". Le Losc, qui a programmé sa reprise d'entraînement au 30 décembre, a refusé cette demande, comme l'explique Olivier Létang à L'Equipe : "Il nous est impossible d'avancer cette rencontre au 2 janvier. Nous avons prévu et organisé, la préparation et le retour des joueurs et du staff pour un match le 4 janvier, tel que cela a été initialement prévu et programmé."