Covid-19 : les stades limités à 5 000 spectateurs, 2 000 personnes pour les sports en intérieur

Les jauges sont de retour dans les stades français ! Lundi 27 décembre, le Premier ministre Jean Castex a présenté de nouvelles mesures sanitaires, alors que l'épidémie de Covid-19 repart de plus belle en France et dans le monde, avec des conséquences sur le monde du sport.

Jean Castex annonce que "pour les trois prochaines semaines, les grands rassemblements seront limités à une jauge de 2 000 personnes en intérieur, 5 000 en extérieur" pic.twitter.com/J8VemT1pvC — franceinfo (@franceinfo) December 27, 2021

La consommation de boissons et de nourriture interdite dans les enceintes sportives

Parmi ces mesures, la limitation des grands rassemblements à 2 000 personnes en intérieur et à 5 000 personnes en extérieur, du lundi 3 janvier et pour trois semaines. Ce qui signifie le retour des jauges dans les stades, les salles et toutes les enceintes sportives.

La consommation de boissons et d'aliments sera également interdite dans les enceintes sportives, pour tenter de limiter la propagation du virus.

Des jauges déjà mises en place au début de l'été

Après deux ou trois premières journées avec des jauges, la saison 2020-2021 s'était presque entièrement déroulée à huis-clos pour toutes les disciplines. Les jauges avaient fait leur retour au début de l'été, et avaient permis d'accueillir jusqu'à 5 000 spectateurs par court à Roland-Garros, ou 15 000 personnes au Grand Prix de France de Formule 1. Le public avait pu faire son grand retour sans limitation dans les stades après le 30 juin, dernière étape de l'allégement des restrictions.