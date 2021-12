DIRECT. Variant Omicron : la stratégie française suspendue à un nouveau conseil de défense sanitaire

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal répondra aux questions de la presse à l'issue du Conseil des ministres qui se tiendra à 17 heures en visioconférence, annonce l'Elysée dans un communiqué. A 16 heures se tiendra le Conseil de défense sanitaire consacré au Covid-19.

: La pandémie a donné un coup d'accélérateur au télétravail mais les accords signés en 2020 montrent une approche des entreprises encore "prudente" voire "réticente", selon une étude de l'Agence nationale de l'amélioration des conditions de travail (Anact), qui a analysé un échantillon de 40 accords collectifs signés en 2020, issus de la base statistique D@ccord du ministère du Travail.

: Bonjour @Emma ! Je vous invite à un peu d'indulgence avant de "mettre un taquet aux laboratoires" 😅 Ceux-ci sont en effet engagés dans une véritable course contre la montre face à l'émergence des variants. Les vaccins actuellement injectés en France et dans le monde ont été élaborés à partir de la souche historique du virus identifiée à Wuhan fin 2019. Depuis, plusieurs variants contagieux comme Delta et Omicron ont émergé, avec à chaque fois des mutations les rendant plus résistants à la vaccination. Les laboratoires tâchent de s'adapter à la situation épidémique, mais il existe un temps incompressible (élaboration d'une nouvelle formule, essais cliniques, autorisations sanitaires...) avant que des vaccins parfaitement adaptés à un variant devenu dominant soient disponibles.

: Bonjour et encore merci pour votre travail Ça déjà été dit mais ça me travaille grandement. L’efficacité des vaccins, enfin leur durée d’efficacité… je suis désolée mais moi double vaccinée avec mon rdv pour la 3 ieme dose la semaine pro, je suis perplexe troublée et pas très joyeuse. Il serait peut être temps de mettre un taquet aux labos, certes le vaccin est efficace mais pas assez longtemps, renégocier les prix et demander de nouvelles versions plus efficaces sur la durée.

: Voici le point sur l'actualité :



Comment limiter l'impact de la vague de contaminations liées au variant Omicron sans paralyser la vie du pays ? Cette équation, pas évidente, est au menu du gouvernement qui se réunit cet après-midi en conseil de défense sanitaire. Suivra un Conseil des ministres consacré en grande partie à la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal.



• Une pluie d'hommages venus du monde entier a salué la mémoire de l'archevêque anglican sud-africain Desmond Tutu, mort à 90 ans. Les obsèques de ce pilier de la lutte contre l'apartheid se dérouleront samedi 1er janvier au Cap.



• Vainqueur sur tapis vert ou match à rejouer ? Dix jours après les incidents en tribunes lors du 32e de Coupe de France Paris FC-Lyon, la commission de discipline de la Fédération française de football auditionne aujourd'hui les différentes parties et doit décider du sort de la rencontre et d'éventuelles sanctions.



• Le détenu de la prison d'Osny qui s'était évadé mardi a été interpellé en Allemagne avec sa complice. Louis F. avait simulé une tentative de suicide pour s'évader lors d'un transfert vers l'hôpital.

: Invité de franceinfo ce matin, l'ancien ministre de l'Intérieur de Nicolas Sarkozy, Brice Hortefeux, plaide pour un report de la rentrée scolaire pour lutter contre la vague de contaminations liée à Omicron.

: Explosions des contaminations, mais hausse encore maîtrisée du nombre d'hospitalisations : faut-il déjà crier victoire face au variant Omicron ? Invitée de France Inter ce matin, l'épidémiologiste Dominique Costagliola appelle à la plus grande prudence : "Au début, la vague Omicron touche des gens jeunes. Mais on a déjà des signaux d’alerte dans les villes très touchées comme Londres ou New-York, où les hospitalisations sont en train d’augmenter à nouveau", prévient-elle.

: Bonjour @Watson. Vous avez raison : on pourrait logiquement lier l'augmentation du nombre de cas dépistés à la spectaculaire augmentation du nombre de tests effectués en cette période de fêtes. Mais un autre indicateur permet de se rendre compte que cette hausse des contaminations n'est pas que mécanique : il s'agit du taux de positivité, qui correspond à la proportion de tests positifs par rapport à l'ensemble des tests réalisés, positifs ou négatifs. Inférieur à 2% en octobre, ce taux approche désormais les 8%. Vous pouvez le constater vous-même sur notre tableau de bord permettant de suivre l'évolution de l'épidémie, où vous trouverez également les chiffres concernant les admissions à l'hôpital.





: N'est-il pas normal d'avoir davantage de contaminations détectées lors d'une grande vague de tests comme ces derniers jours ? Ne vaut-il pas mieux prendre un autre indicateur moins trompeur pour déterminer la véritable progression de l'épidémie ? (comme les hospitalisations)

: Infectiologue au centre hospitalier Robert Ballanger (Seine-Saint-Denis), le docteur Benjamin Rossi était ce matin l'invité des "4 Vérités" de France 2. A quelques heures du conseil de défense sanitaire, il espère un recours plus fort au télétravail et une diminution de "la durée des arrêts maladie liés aux cas contacts afin de pouvoir récupérer certains soignants en arrêt".

: C'était il y a un an jour pour jour : le 27 décembre 2020, la France lançait sa campagne de vaccination contre le Covid-19. Au terme de deux confinements, Mauricette, une résidente d'un Ehpad de Sevran (Seine-Saint-Denis), était la première Française à recevoir une dose de vaccin. Nous revenons sur le déroulement de cette campagne en neuf actes.

: Bonjour @penible (ça aussi, c'est assez perturbant à écrire). La fermeture des restaurants et cafés n'est, à ma connaissance, pas d'actualité. Toutefois, face à la propagation du très contagieux variant Omicron, le gouvernement se réserve la possibilité d'exiger un test négatif en plus de la vaccination pour accéder à certains lieux, sans que l'on sache encore lesquels. C'est la fameuse règle allemande "2G+", que nous vous expliquons dans cet article.

: Bj franceinfo. Une question que nous sommes nombreux à nous poser est "comptent ils fermer les restaurants et autres cafés ?".

: Bonjour (c'est assez perturbant à écrire). A l'heure où je vous écris, je ne dispose hélas pas de nouvelles informations concernant un recours plus massif au télétravail. Mais cela pourrait évoluer rapidement : la ministre du Travail, Élisabeth Borne, avait appelé mercredi dernier les entreprises à "accélérer" le recours au télétravail face au Covid-19, leur demandant de se préparer "dès maintenant" à le "renforcer" à la rentrée, en visant trois à quatre jours par semaine.

: Bonjour franceinfo, concernant le télétravail rien de nouveau ? Bonne journée

: L'obligation du port du masque à l’extérieur devrait en revanche être de nouveau à l'ordre du jour, en particulier au centre des grandes villes et en cas d’attroupement. L'exécutif planchera également sur de nouvelles règles pour les cas contacts d’une personne positive au variant Omicron, notamment pour éviter un impact trop important de l'épidémie sur la vie économique du pays.

: Le gouvernement n'envisage pas, pour l'heure, d'instaurer un couvre-feu pour le réveillon du 31 décembre, et ne compte pas repousser la rentrée scolaire pour lutter contre les contaminations liées à Omicron, selon les informations de franceinfo.

: La mauvaise situation sanitaire a d'ailleurs été à l'origine de l'annulation d'environ 7 900 vols par les compagnies aériennes à travers le monde ce week-end. Les perturbations devraient se poursuivre aujourd'hui, avec au moins 800 vols menacés d'annulations, notamment à cause d'un manque de personnel navigant.

: L'Humanité, Le Parisien-Aujourd'hui en France, L'Equipe... L'inquiétude provoquée par la dégradation de la situation sanitaire liée au variant Omicron est à la une de nombreux quotidiens aujourd'hui.















: Bonjour et bien vu, @Elie ! Le Conseil des ministres se déroule traditionnellement le mercredi sous la présidence du chef de l'Etat, mais il peut être convoqué à tout moment si la tête de l'exécutif estime que les circonstances l'exigent. A noter que cette réunion, qui a habituellement lieu à l'Elysée, se tiendra aujourd'hui par visioconférence. Emmanuel Macron la présidera depuis le fort de Brégançon (Var).

: Bonjour, et bon réveil à tous !Le conseil des ministres un lundi, c'est inhabituel, non ?

