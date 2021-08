Covid-19 : de nouvelles restrictions en Israël après une envolée des cas de contamination

Les Israéliens devront désormais montrer un certificat de vaccination ou un test PCR négatif pour aller au restaurant ou au musée. Ces dernières semaines, les contaminations sont reparties à la hausse avec la propagation du variant Delta chez des adultes non vaccinés, mais aussi chez des personnes vaccinées il y a plus de six mois.

De nouvelles restrictions sanitaires sont entrées en vigueur mercredi 18 août en Israël, après une nouvelle hausse des cas de Covid-19. Mardi, plus de 8 700 nouveaux malades ont été recensés par les autorités sanitaires, le chiffre le plus élevé depuis le mois de janvier. En juin, seuls quelques cas quotidiens étaient détectés.

Le gouvernement israélien a ainsi réinstauré l'obligation de montrer un certificat de vaccination ou un test PCR négatif pour se rendre dans des restaurants, hôtels, musées et bibliothèques et assister à des événements culturels et sportifs. Ce dispositif est similaire au pass sanitaire en France, à une différence majeure : il est exigé pour les enfants dès 3 ans. Cela s'applique également aux lieux de culte accueillant plus de 50 fidèles. En outre, la capacité d'accueil dans les magasins et centres commerciaux est désormais limitée à une personne pour 7 m².

Certaines mesures qui avaient été levées en juin, comme l'obligation de porter un masque dans les lieux publics fermés et les bureaux, ont déjà été remises en place à partir de juillet, en raison de la hausse du nombre de malades.

Une campagne de troisièmes doses lancée

Israël a lancé dès la mi-décembre une vaste campagne de vaccination à la faveur d'un accord avec le laboratoire américain Pfizer. Ce dernier lui avait livré rapidement des millions de doses payantes en échange de données sur l'effet et l'efficacité du vaccin sur sa population. Cela avait permis de faire chuter drastiquement le nombre de cas, mais, ces dernières semaines, les contaminations sont reparties à la hausse avec la propagation du variant Delta chez des adultes non vaccinés, mais aussi chez des personnes vaccinées il y a plus de six mois. Plus de 5,4 millions de personnes ont reçu deux doses de vaccin, soit 58% de la population, sur les quelque 9 millions d'habitants du pays.

L'Etat hébreu a commencé début août à injecter une troisième dose de vaccin aux personnes âgées de 50 ans et plus : quelque 1,1 million d'habitants l'ont déjà reçue. Le Premier ministre israélien, Naftali Bennett, a prévenu qu'un nouveau confinement pourrait être imposé en septembre, mois durant lequel seront célébrées plusieurs fêtes juives, si la situation ne s'améliore pas. Depuis le début de la pandémie, plus de 950 000 personnes ont été contaminées en Israël, dont près de 6 700 sont décédées.