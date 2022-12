Covid-19 : alors que la 9e vague s’étend en France, rappels sur la vaccination

Présente sur le plateau du 19/20, dimanche 4 décembre, la journaliste Anne Bourse fait le point sur la vaccination au Covid-19 en France.

La neuvième vague de l’épidémie de Covid-19 est bel est bien arrivée en France. "On compte 52 908 nouveaux cas confirmés pour la seule journée d’hier [samedi 3 décembre], soit 40 % d’augmentation en une semaine", rapporte la journaliste Anne Bourse, présente sur le plateau du 19/20, dimanche 4 décembre. Pourtant, seulement 20 % des plus de 80 ans ont reçu une quatrième dose de vaccin.



Qui est éligible à la dose de rappel ?



Qui est donc éligible pour cette nouvelle campagne de vaccination ? "D’abord, un rappel est possible dès trois mois après la première injection pour tous les plus de 80 ans et les immuno-déprimés", détaille Anne Bourse. Le vaccin est aussi recommandé six mois après la dernière injection pour les personnes ayant entre 60 et 79 ans, les femmes enceintes et les personnes fragiles. Enfin, les personnes côtoyant des personnes fragiles sont également éligibles à ce rappel, qui concerne donc presque tout le monde.