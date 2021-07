Covid-19 : à Orly, des vacanciers français "plutôt confiants" avant de s'envoler vers l'Espagne

Le gouvernement appelle les Français à la prudence avant de partir en vacances en Espagne et au Portugal à cause de la forte présence du variant Delta du coronavirus dans ces pays. Reportage à Orly où les vacanciers n'ont pas renoncé à partir pour autant..

Il y a de longues files d'attente devant les guichets d'enregistrement pour l'Espagne à l'aéroport d'Orly. Parmi les voyageurs, il y a Charlotte avec son masque sur le nez et son chapeau de paille sur la valise. "On prend nos responsabilités", lance la Française qui part à Majorque pour les vacances malgré les recommandations de l'exécutif. Il n'y a aucune interdiction mais le secrétaire d'État Clément Beaune a adressé jeudi 8 juillet sur franceinfo "un message de prudence et de responsabilité" aux Français qui partent en Espagne ou au Portugal.

Le variant Delta du coronavirus est fortement présent dans ces pays européens avec un rebond des infections. Pour contrer la flambée de cas de Covid-19, la Catalogne réimpose même des restrictions. Pour Charlotte, il n'est pas question d'annuler son séjour à la dernière minute. "Changer ses plans à 24 heures près, c'est impossible, explique-t-elle. Soit ils nous remboursent le billet et nos vacances - on n'y va pas et on change de destination -, soit malheureusement on ne peut pas."

"On sait aussi qu'on est quand même un peu couvert avec le vaccin"

Mais les touristes ont quand même conscience des risques du variant Delta. Dany part pour quatre jours de fête à Ibiza. "On va quand même faire plus attention car on sait qu'il y a ce variant qui existe, explique-t-il. On sait aussi qu'on est quand même un peu couvert avec le vaccin. Je sais qu'en Espagne, ils sont très à cheval sur le masque. Donc oui, j'ai plutôt confiance."

Il y a aussi ceux qui rentrent de voyage, comme Maria. La Madrilène ne comprend pas bien l'inquiétude des autorités françaises sur la situation sanitaire en Espagne "A Madrid, tout le monde porte un masque. La jauge de personnes dans les transports en commun est limitée, mais ça m'a choqué de voir autant de personnes sans masque à Paris. Pour moi, Madrid est bien plus sûre que Paris", dit-elle. Éviter l'Espagne et le Portugal pour ses vacances d'été est pour l'instant une recommandation de la part du secrétaire d'Etat chargé des Affaires européennes. Mais de nouvelles mesures pourraient être prises.