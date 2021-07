DIRECT. Covid-19 : le variant Delta "sera bientôt majoritaire dans notre pays, probablement ce week-end", annonce Oliver Véran qui appelle à "faire attention"

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: Concernant la réouverture des discothèques, le ministre de la Santé Olivier Véran a tenu à faire preuve de fermeté concernant le respect du protocole sanitaire : "Il y aura des contrôles, s'il devait y avoir un cluster cela apparaitra comme le nez au milieu du visage. Il y aura des sanctions."

: A 9 heures, voici un nouveau point sur l'actualité :



Le ministre de la Santé Olivier Véran annonce que France inter que Le variant Delta "sera bientôt majoritaire dans notre pays, probablement ce week-end".



• La flamme olympique est arrivée à Tokyo pour une cérémonie dans un stade vide. Les Jeux de Tokyo se dérouleront sans spectateurs en raison du Covid-19, a annoncé le gouvernement japonais hier.



Une jeune fille de 17 ans a été tuée dans une fusillade à Septèmes-les-Vallons (Bouches-du-Rhône), près de Marseille. La victime était avec deux autres personnes dans un véhicule qui a été criblé de balles par des armes de type Kalachnikov et fusil à pompes.



• La police a annoncé l'arrestation de quinze Colombiens et de deux Américains d'origine haïtienne, après la mort du président haïtien Jovenel Moïse. L'assassinat du chef d'Etat a été perpétré par un commando armé de 28 assaillants, selon la police.

: "Quand on regarde l'immunité après six mois, huit mois, le taux d'anticorps reste à un niveau élevé."



Olivier Véran répond à une question sur la durée d'immunité que confère le vaccin et évoque la possibilité d'une troisième dose : "Ce qui semble faire consensus, c'est un rappel chez des personnes fragiles."



: "Ma conviction profonde, c'est que la couverture vaccinale des soignants va augmenter. En Italie, il a suffi de considérer que la vaccination serait obligatoire pour que la couverture vaccinale monte à 97%."

: "[Le variant Delta] sera bientôt majoritaire dans notre pays, probablement ce week-end."



Invité de France inter, Olivier Véran fait le point sur la reprise épidémique en France.

: "Pas de piqûre, pas de boulot"... Les employés du public comme du privé vont aux Fidji avec l'obligation de se faire vacciner dans les semaines qui viennent, annonce le gouvernement de l'archipel du Pacifique. Le Premier ministre a annoncé que les fonctionnaires fidjiens risqueraient d'être renvoyés si la deuxième ne leur était pas administrée avant le 1er novembre. Les employés du secteur privé devront avoir reçu leur première dose au 1er août. En cas d'infraction, le travailleur sera passible d'une amende.

: Si les aides publiques ont permis de sauver le secteur des discothèques, certains exploitants, privés de salaire personnel, ont dû se débrouiller par eux-mêmes. Certains me racontent comment ils ont changé de métier en attendant la réouverture, aussi bien par nécessite financière que psychologique. Voici mon enquête.

: "Certains annonçaient une catastrophe, avec la mort de la moitié des boîtes de nuit. On est finalement autour de 10% de lieux en vraie difficulté."

Selon des chiffres obtenus par franceinfo, 55 discothèques ont été placées en liquidation judiciaire depuis le début de la crise, soit environ 4% des 1 541 établissements de cette catégorie identifiés en France. D'autres fermetures pourraient suivre.

: C'est le grand jour pour les boîtes de nuit, désormais autorisées à rouvrir leurs portes au public, après 16 mois de fermeture. Mais leur situation économique leur permet-elle encore d'ouvrir ? Suivez-moi dans mon enquête sur l'état de santé du monde de la nuit.









(ELLEN LOZON / FRANCEINFO)



: Contrairement aux autres professionnels de santé, les 240 000 aides à domicile n'ont pas à se faire vacciner contre le tétanos ou la poliomyélite. Mais contre le coronavirus, ils pourraient bien eux aussi être obligés par la loi. "Si un salarié ne respecte pas l'obligation vaccinale, que fait-on ? Est-ce une faute susceptible d'entraîner un licenciement ?", s'interroge sur franceinfo Marc Dupont, vice-président d'un syndicat d'aides à domicile.



: Face à la reprise de l'épidémie de Covid-19, de plus en plus de voix s'élèvent pour étendre le recours au pass sanitaire. Le gouvernement doit trancher dans les prochains jours. L'idée soulève toutefois de nombreuses questions pratiques et éthiques. On tente d'y répondre dans cet article.





: Bonjour FI et merci ! Dites, vous avez écrit que le variant Gamma peut donc "potentiellement circuler chez des individus vaccinés" concernant le Brésil mais c'est le cas avec tous les vaccins non ? Une personne vaccinée peut attraper la Covid et la transmettre... Merci de rappeler ce détail, ce n'est pas encore l'heure de tomber le masque en milieu clos ;)

: Comment la vaccination contre le Covid-19 s'organise-t-elle cet été ? Le nombre de centres ouverts va diminuer dans les grands pôles urbains, mais les dispositifs de vaccination sont renforcés par endroits pour les vacanciers, notamment sur la côte Atlantique. Notre journaliste Anne Brigaudeau fait le point.





: Vous comptez aller fêter la réouverture des discothèques ce soir ? Gare aux mauvaises surprises : seule une minorité de boîtes de nuit ont choisi de rouvrir leurs portes pour le moment. Les autres ont notamment été refroidies par le protocole sanitaire mis en place. Je vous explique ce faible engouement dans cet article.





: L'interminable nuit des discothèques s'achève donc aujourd'hui avec la réouverture de certaines d'entre elles. Au club parisien Le Gibus, des mesures supplémentaires ont été mises en place pour limiter les risques de contamination. Reportage.





: De nombreux quotidiens régionaux s'inquiètent d'ailleurs de la reprise épidémique. Corse Matin titre d'ailleurs sur l'arrivée du variant Delta sur l'île de Beauté.













: Le quotidien 20 minutes choisit de mettre en une la réouverture des discothèques, prévue ce soir. Il se demande si cette réouverture n'est pas déjà plombée par la reprise épidémique.





: Le gouvernement chilien annonce un assouplissement des restrictions pour contrôler la pandémie, sans toutefois rouvrir les frontières, alors que 73% de ses 19 millions d'habitants ont reçu au moins une dose de vaccin. Plus de 11 millions de Chiliens sont totalement vaccinés, selon les chiffres dévoilés par les autorités sanitaires. Le gouvernement a ainsi annoncé un retour des élèves à l'école et la réouverture de nombreux commerces, fermés depuis plusieurs mois.

: Il n'y a pas de surrisque d'infection au Covid-19 chez les participants au concert test d'Indochine, selon les premiers résultats de l'étude de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris. L'expérimentation a été menée dans un lieu clos avec absence de distanciation physique, mais avec port du masque chirurgical obligatoire, lors du concert expérimental Ambition Live Again d'Étienne de Crécy et d'Indochine, le 29 mai, à l’Accor Arena de Paris-Bercy.

: Tests lumières, rangement, nettoyage... Les professionnels de la nuit se préparent à rouvrir ce soir les discothèques après environ 16 mois de fermeture. Mais le strict protocole sanitaire imposé par le gouvernement a finalement dissuadé la plupart de reprendre leur activité. "Sans touristes étrangers dans les grandes métropoles et avec toutes les contraintes, ils ont plutôt dans l'idée de rouvrir en septembre", explique Aurélien Dubois, président de la Chambre syndicale des lieux musicaux, festifs et nocturnes.





: Les anticorps produits avec le vaccin chinois CoronaVac, largement utilisé contre le Covid-19 au Brésil, sont moins efficaces contre le variant Gamma, détecté au Brésil, que contre la précédente souche du virus présente dans ce pays, selon une étude brésilienne, publiée dans la revue médicale The Lancet Microbe. Le variant Gamma peut donc "potentiellement circuler chez des individus vaccinés", avertissent les auteurs de l'étude.

: "Vous savez quelle est ma réponse ? Je chie, je chie sur la CPI [commission sénatoriale]. Je ne répondrai à rien."



Le président brésilien Jair Bolsonaro déclare avec des mots choisis qu'il ne témoignera pas devant une commission sénatoriale qui enquête sur d'éventuelles irrégularités dans la négociation de vaccins anti-Covid par son gouvernement.

: "Des données préliminaires de l'étude montrent qu'une dose de rappel administrée six mois après la deuxième dose a un profil de tolérance cohérent, tout en suscitant de hauts niveaux d'anticorps neutralisants" contre le virus, expliquent Pfizer et BioNTech. Ces niveaux sont "cinq à dix fois supérieurs" à ceux observés après les deux doses initiales.

: On n'en a pas fini avec piqûres. Les laboratoires Pfizer et BioNTech prévoient de demander "dans les semaines qui viennent" l'autorisation pour injecter une troisième dose de son vaccin contre le Covid-19, aux Etats-Unis et en Europe notamment, selon un communiqué des deux entreprises. Cette dose de rappel vise à assurer une protection immunitaire renforcée aux personnes déjà vaccinées, selon une étude qui n'est pas encore publiée dans une revue scientifique.

: La flamme olympique se sent bien seule. Elle est arrivée à Tokyo ce matin pour une cérémonie dans un stade vide. L'événement intervient au lendemain de la décision des autorités japonaises et des organisateurs des Jeux olympiques d'interdire les spectateurs sur la plupart des sites par crainte du Covid-19.







: Commençons sans tarder par un point sur l'actualité :



Le duo Pfizer/BioNTech prévoit de demander "dans les semaines qui viennent" l'autorisation pour injecter une troisième dose de son vaccin contre le Covid-19, aux Etats-Unis et en Europe notamment, annoncent les entreprises dans un communiqué.



• La flamme olympique est arrivée à Tokyo pour une cérémonie dans un stade vide. Les Jeux de Tokyo se dérouleront sans spectateurs en raison du Covid-19, a annoncé le gouvernement japonais hier.



• La police a annoncé l'arrestation de quinze Colombiens et de deux Américains d'origine haïtienne, après la mort du président haïtien Jovenel Moïse. L'assassinat du chef d'Etat a été perpétré par un commando armé de 28 assaillants, selon la police.



Les pilotes Pascal Fauret et Bruno Odos ont été acquittés en appel. Ils avaient été condamnés à six ans de prison en première instance dans l'affaire "Air Cocaïne".



• L'Allemand Nils Politt (Bora-Hansgrohe) a remporté la 12e étape du Tour qui reliait Saint-Paul-Trois-Châteaux à Nîmes. Du côté du maillot jaune, pas de changement, il reste sur les épaules du Slovène Tadej Pogacar (UAE Emirates).