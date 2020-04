Coronavirus : un homme incarcéré pour avoir violé le confinement dans le Haut-Rhin

L'individu, âgé de 20 ans, a expliqué à la barre du tribunal qu'il ne "supportait pas d'être enfermé".

Un homme de 20 ans a été condamné par le tribunal correctionnel de Mulhouse (Haut-Rhin) à deux mois de prison ferme, mercredi 1er avril. L'individu, qui a été incarcéré, avait violé à plusieurs reprises les règles du confinement mis en place pour freiner l'épidémie de coronavirus, a appris l'AFP auprès du parquet.

L'homme, jugé en comparution immédiate pour "réitération délictuelle du non-respect des mesures d'état d'urgence sanitaire", qu'il s'était rendu à Wittenheim, commune de l'agglomération mulhousienne, "pour y retrouver un ami récemment libéré" de prison.

Le prévenu, déjà condamné à plusieurs reprises pour des délits, y avait été contrôlé trois fois mardi sans attestation et sans motif valable par une patrouille de police. Il avait déjà été verbalisé samedi et lundi par des policiers à Mulhouse, foyer de contamination du coronavirus dans le Haut-Rhin. "Cette décision est exemplaire dans un territoire qui est particulièrement impacté par l'épidémie" a commenté la procureure de la République à Mulhouse, Edwige Roux-Morizot. Respecter les mesures de confinement, c'est vital. J'espère que le message servira à ceux qui s'amusent à violer délibérément ces mesures". Le jeune homme devra en outre s'acquitter des deux contraventions et d'une amende qui lui ont été dressées.