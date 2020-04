Coronavirus : quelle stratégie pour le déconfinement ?

Identifier et isoler les malades : la clef de la réussite dans la lutte contre l'épidémie de coronavirus Covid-19, selon les scientifiques. Avec la fin du confinement, le virus, très contagieux, devrait à nouveau se propager. Il faudrait donc tester chaque cas suspect et isoler les malades qui n'ont pas besoin d'être hospitalisés. Une solution indispensable, selon Bruno Lina, virologue et membre du conseil scientifique. "Ce confinement personnalisé va éviter un confinement généralisé. Le deuxième levier qu'on souhaite mettre en place, c'est de tracer les contacts de la personne potentiellement infectée", explique-t-il, dimanche 26 avril.

Les déplacements entre régions en question

De plus, avec le déconfinement, de nombreux Français auront sûrement envie de revoir le bord de mer. "Se déplacer d'une région à une autre, le conseil scientifique y est favorable. À condition, bien sûr, que les gestes barrières continuent d'être respectés", détaille Claire Pain, journaliste France Télévisions en duplex du Gard. Pour les déplacements entre les régions, comment va s'organiser, par exemple, la SNCF ? "La compagnie n'a pas envie de voir des images de trains à moitié vides (...) Du coup, elle espère que le gouvernement privilégiera l'option du port du masque obligatoire", explique la journaliste Justine Weil depuis la gare Saint-Lazare (Paris).

