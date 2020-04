Coronavirus : "On a hâte que tout ça soit derrière nous", confie Thomas Dutronc

"Je fais partie des Parisiens qui se sont planqués à la campagne." C'est sans langue de bois que le musicien et chanteur Thomas Dutronc confie à France 2, lundi 6 avril 2020, son expérience du confinement. S'il assure que "tout va bien", il reconnaît sa peur face à la pandémie de nouveau coronavirus qui frappe le monde. "On a hâte que tout ça soit un mauvais cauchemar derrière nous et de pouvoir refaire de la musique et refaire la fête avec d'autres êtres humains".

"Je me régale"

Depuis le début du confinement, Thomas Dutronc donne des cours de guitare tous les matins sur le réseau social Facebook. "Ça me permet de travailler un nouveau morceau tous les jours avec des gens", se réjouit l'artiste. "Je me régale". Les cours de Thomas Dutronc sont à suivre tous les jours, à 10 h 43 précisément.