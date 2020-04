Coronavirus : les restaurants espagnols organisent la sécurité des clients

En Espagne, troisième pays le plus endeuillé au monde par l’épidémie de covid-19, le pays est soumis à un confinement très strict depuis le 14 mars. Mais comme en France, on y réfléchit au déconfinement et à la réouverture de tous les commerces, y compris celle des bars et des restaurants. Ces derniers étant au cœur de la vie sociale espagnole.

"Le Covid-19 va être présent pendant longtemps"

C’est ainsi que Manuel Gil, un entrepreneur, s’est lancé dans un nouveau marché qu’il espère porteur, celui des parois transparentes. Il propose un système qui sépare les tables et les clients. "Je pense que le Covid-19 va être présent pendant longtemps, jusqu’à ce qu’un vaccin arrive ou un médicament. Donc nous devons nous protéger et protéger nos clients", argumente-t-il.