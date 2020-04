Coronavirus : les enfants doivent-ils aussi porter un masque ?

Le port du masque "n'est pas recommandé de manière systématique" pour les enfants, indique le ministère de la Santé. Le masque est même fortement déconseillé pour ceux âgés de moins de 2 ans.

De plus en plus de Français sortent désormais équipés d'un masque pour lutter contre la propagation du Covid-19. Mais qu'en est-il des enfants ? Invité à s'exprimer sur la réouverture "progressive" des écoles à partir du 11 mai, le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, a apporté une réponse plutôt évasive sur le sujet. "Nous n'excluons pas" que les enfants portent des masques lors de leur retour à l'école, a-t-il indiqué sur France 2, mardi 14 avril.

Interrogé par franceinfo, le ministère de la Santé précise que "le port de masque n’est pas recommandé de manière systématique" pour les enfants. Si les parents le souhaitent, ils peuvent toutefois les équiper, à condition que les petits "tolèrent" le masque. "L’âge minimum pour le port d’un masque est de 2 ans", indique le ministère. "Il existe en dessous [de cet âge], en effet, un risque de difficulté respiratoire à travers le masque", précise-t-il. Dans tous les cas, et particulièrement pour les enfants de moins de 2 ans, "il faut appliquer les gestes barrières et les mesures de distanciation sociale", rappelle le ministère de la Santé.

Il peut en effet être difficile de faire porter un masque efficacement à de jeunes enfants. Car s'ils le manipulent mal ou le retirent, pour parler ou manger par exemple, avant de le remettre, le masque n'a plus aucune utilité. Dans cette vidéo, le médecin et journaliste Damien Mascret répond à plusieurs questions concernant les enfants et le coronavirus.