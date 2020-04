Coronavirus : les diplômes professionnels (CAP, bac pro, BTS) seront eux aussi délivrés selon les modalités du contrôle continu

Les ministères de l'Education nationale et du Travail ont annoncé, jeudi, se caler sur ce qui est prévu pour les bacs généraux et technologiques.

L'épidémie de coronavirus bouleverse aussi la remise des diplômes professionnels. Comme pour les bacs généraux et technologiques, les CAP, bac pro et BTS seront délivrés selon les modalités du contrôle continu. "En raison des circonstances exceptionnelles", le ministère du Travail et celui de l'Education nationale annoncent dans un communiqué conjoint, jeudi 16 avril, avoir "décidé d'aménager et d'assouplir les règles et l'organisation du passage des diplômes préparés par l'apprentissage pour cette fin d’année scolaire".

Un jury d’examen sera organisé dans la semaine consécutive au 4 juillet. La délivrance du diplôme tiendra compte du cahier de notes ou du livret de formation de l'apprenti, de son assiduité ("notamment dans la poursuite de sa formation à distance pendant le confinement") et "de tout moyen permettant d'attester de la progression pédagogique de l'apprenant, incluant l'appréciation du maître d'apprentissage et/ou du chef d'entreprise". Tous les centres de formation des apprentis (CFA) sont concernés.

Les quelques exceptions seront étudiées dans les prochains jours par les ministères. Ils devront notamment préciser les modalités de passage des examens "pour les certifications qui s'acquièrent par unité capitalisable ou pour lesquelles un examen pratique s'avérerait indispensable".