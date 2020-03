Coronavirus : le stade du Real Madrid va être transformé en entrepôt de matériel médical

Le club espagnol centralisera en particulier les dons des entreprises et des associations du secteur sportif dans son enceinte de 81 000 places, avant de les remettre aux autorités sanitaires espagnoles.

C'est un tout autre match qui va désormais se jouer sur la mythique pelouse de Santiago Bernabeu. Le club de football du Real Madrid va mettre à disposition son stade pour entreposer "dans les trois ou quatre prochains jours" du matériel médical destiné à lutter contre le coronavirus en Espagne.

En collaboration avec le Conseil supérieur des sports, le Real Madrid centralisera en particulier les dons des entreprises et des associations du secteur sportif dans son enceinte de 81 000 places avant de les remettre aux autorités sanitaires espagnoles, annonce le club entraîné par Zinedine Zidane dans un communiqué (lien espagnol), jeudi 26 mars.

L'Espagne a franchi la barre des 4 000 décès, jeudi. C'est désormais le deuxième pays le plus touché au monde, devant la Chine et derrière l'Italie. La région de Madrid n'est pas épargnée, avec plus de 2 000 morts enregistrées jusqu'ici. Toutes les compétitions de football ont été suspendues jusqu'à nouvel ordre en Espagne.