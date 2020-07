Coronavirus : le Pr Cohen "craint la rentrée des classes"

Face au Covid-19, "le relâchement de certains jeunes est inquiétant. C'est une lutte collective, exactement comme pour les vaccinations", estime le Pr Cohen dans le 23h de franceinfo dimanche 19 juillet. Le taux de reproduction "qui était en dessous de 1 remonte. Tous les pays autour de nous ont le même type de problèmes", ajoute-t-il.

Le masque est obligatoire dans les lieux publics fermés à partir de lundi, ce qui satisfait l'infectiologue : "L'efficacité du masque n'est plus à prouver, mais les masques ne sont pas suffisants. Il faut les associer à un dépistage précoce des sujets qui sont porteurs, les isoler".

Problème de logistique

700 000 tests peuvent être pratiqués par semaine, mais il n'y en a que 390 000 qui sont faits. "Comme souvent en France, ce qui coince, c'est la logistique. La stratégie est bonne, la logistique ne suit pas toujours", regrette Robert Cohen médecin à l'hôpital intercommunal de Créteil (Val-de-Marne).

Le pédiatre "craint la rentrée des classes en septembre. Pas tellement pour les enfants. L'école, c'est des adultes aussi : enseignants, parents et personnels. On va vers des moments difficiles de stratégie, d'organisation et de logistique".