Nouveau coronavirus : le dispositif pour enrayer l'épidémie en Chine n'est peut-être pas suffisant, selon des experts

Ils redoutent que ce dispositif ait été mis en place trop tardivement.

La Chine emploie les grands moyens. Pour enrayer l'épidémie de coronavirus, le gouvernement chinois a placé plus d'une dizaine de villes en quarantaine – plus de 40 millions de personnes sont concernées. Depuis le jeudi 23 janvier, les trains et avions ont interdiction de quitter la ville de Wuhan, épicentre du virus de la famille du Sras (syndrome respiratoire aigu sévère) qui a déjà fait 26 morts et contaminé plus de 800 personnes. Pour le directeur du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies, "si Wuhan est sous contrôle, on pourrait ne plus avoir de nouveaux cas dans d'autres parties de la Chine". Pourtant, ce dispositif pourrait ne pas être suffisant, selon certains experts.

Wuhan est un carrefour géographique et une plaque tournante pour le commerce et le transport. Cette connectivité pourrait avoir facilité la propagation du virus, apparu en décembre et qui s'est propagé jusqu'aux Etats-Unis. Par ailleurs, un grand nombre d'habitants ont déjà quitté l'agglomération à l'approche des vacances du Nouvel An chinois fin janvier. A cette période, des millions de personnes partent en voyage ou rentrent chez elles.

"Je pense que nous avons dépassé la période du contrôle et de la prévention", estime Guan Yi, l'expert en épidémiologie de l'université de Hong Kong, qui s'est rendu à Wuhan juste avant que la ville soit verrouillée. Beaucoup de jeunes "sont déjà partis pour le Nouvel An chinois", relève-t-il. Or, ils peuvent être en période d'incubation vu que les premiers symptômes (fièvre, toux persistante...) mettent dans certains cas plusieurs jours à apparaître.

Des failles dans le dispositif ?

Certains estiment aussi que le verrouillage de la ville et de ses environs ne sera pas parfaitement imperméable. "Les gens qui ont de l'argent et des relations vont vouloir fuir et ils réussiront sans doute", souligne Zi Yang, analyste à la S. Rajaratnam School of International Studies de Singapour. La mise en place de telles mesures de confinement reste inédite pour le pays. Dans la pratique, seule "une poignée" de pays, notamment les Etats-Unis, sont capables d'imposer un tel dispositif aussi rapidement et sur une si grande échelle, souligne Adam Kamradt-Scott, professeur à l'université de Sydney et expert en sécurité sanitaire.

Le régime communiste chinois peut lui s'appuyer sur le contrôle étroit de la population et un appareil sécuritaire particulièrement efficace. Mais si ce verrouillage devait se prolonger, cela pourrait entraîner "des niveaux croissants de mécontentement et de frustration" parmi la population, avertit Adam Kamradt-Scott. "Les autorités chinoises en seront conscientes [et] elles surveilleront de très près la situation pour éviter tout risque d'agitation sociale", ajoute-t-il. Pékin a d'ores et déjà engagé dès vendredi la construction d'un hôpital destiné à accueillir un millier de patients victimes du nouveau coronavirus.