En pleine pandémie de coronavirus, les masques "made in China" seraient-ils devenus un moyen de pression pour Pékin ? Invité de Fox News, la très conservatrice chaîne d'information en continu américaine, régulièrement accusée de faire la part belle aux théories complotistes et aux "fake news", l'élu républicain Mark Green a lancé de lourdes accusations.

Le représentant du Tennessee au Congrès a affirmé que le président chinois, Xi Jinping, avait demandé à son homologue français, Emmanuel Macron, que Huawei, le champion chinois des télécoms, fasse l'objet d'un traitement de faveur dans l'obtention du marché des équipements 5G en France, en contrepartie des près de deux milliards de masques commandés par Paris. En France, ces accusations ont été relayées par l'eurodéputé du Rassemblement national Jérôme Rivière, depuis le dimanche 5 avril sur Twitter. Alors, vrai ou "fake news" ?

Cette affirmation a été rapidement démentie sur Twitter par l'ambassade de France aux Etats-Unis. "Ce point n'a pas été soulevé, ni lors de la dernière discussion entre le président Macron et le président Xi ni au cours d'autres échanges", écrit la représentation française. Contacté par franceinfo, l'Elysée a fait la même déclaration.

❌This point has not been raised, either during the latest discussion between President Macron and Presidenr Xi or in the course of any other exchanges. https://t.co/OdC70SAM1V