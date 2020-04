DIRECT. Coronavirus : en vue de son discours de lundi, Macron consulte ses alliés européens et les partenaires sociaux

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CORONAVIRUS

: La Ville de Paris a décidé de débloquer 3,5 millions d'euros pour venir en aide aux près de 29 000 foyers avec enfants les plus démunis de la capitale, relate Le Parisien. "Nous avons estimé qu'il était important de compenser la suspension des cantines scolaires et des marchés en donnant un coup de pouce aux familles qui en ont en plus besoin pour accéder à une alimentation de qualité durant cette période", a déclaré la maire Anne Hidalgo.

: "Si l'Europe n'intervient pas bientôt, la multiplication de l'argent mafieux qui se trouve déjà en Allemagne, en France, en Espagne, aux Pays-Bas, en Belgique sera incontrôlée".





En Italie, la mafia distribue des produits alimentaires et contribue à l'octroi de prêts gratuits aux plus démunis, a averti l'auteur de Gomorra. Les organisations criminelles espèrent obtenir des services en échange comme "des suffrages aux élections ou pour être des prête-noms dans des contrats", a-t-il expliqué.

: Quelles sont les perspectives d'emplois en France ? En un mot : mauvaises. Et même carrément inédites. En mars 2020, le climat de l’emploi perd neuf points, sa plus forte chute mensuelle depuis le début de la série, indique l'Insee.







: Le 7 avril, 6,3 millions de salariés étaient concernés par le chômage partiel, soit un sur quatre dans le privé. "Ce dispositif est le plus efficace et le plus coûteux", résume l'économiste Mathieu Plane de l'OFCE.









(FRANCEINFO)

: En première ligne : les emplois intérimaires. Ils connaissent une chute vertigineuse de -75% lors de la deuxième quinzaine de mars, selon les dernières estimations de prism'emploi, qui regroupe les entreprises d'intérim.









(FRANCEINFO)

: Avec le confinement, l'économie tourne au ralenti et cela pourrait bien faire gonfler le nombre de demandeurs d'emplois. L'impact de la crise sanitaire liée au coronavirus est déjà visible sur marché du travail en France. Décryptage en cinq infographies.







: Qui dit Pâques dit chocolat. Une boulangerie de Troyes (Aube) propose des chocolats adaptés à la situation : des lapins avec des masques chirurgicaux, rapporte le HuffPost. "C'est un petit clin d'œil pour les personnels soignants pour montrer qu'on les soutient", explique l'artisan.







(BENOIT HERBAUX)



: Bonjour @FredericRouen.Pour le moment, les autorités syriennes font état de deux morts pour 19 cas au total, mais la situation pourrait être largement sous-estimée car les capacités de dépistage sont extrêmement réduites. Le gouvernement a interdit les déplacements entre gouvernorats et fermé écoles et restaurants, imposant de fortes amendes. Les frontières ont aussi été fermées. La trève a Idlib a été décrétée mais reste fragile. L'OMS a en revanche annoncé fin mars la livraison de matériel de test dans cette région, détaille Jeune Afrique.











(Khalil Ashawi/REUTERS)

: J'ai une question... Nous n'entendons plus parler des pays en guerre comme la Syrie par exemple. Est-ce que le Covid19 a touché la population ? Y-a-t-il moins se combat dû à la pandémie ? La France est-elle toujours auprès de ses alliés ? Merci et bonne journée

: Quarante-huit patients d'Ile-de-France vont être transférés aujourd'hui vers des hôpitaux de Nouvelle-Aquitaine, grâce à deux TGV médicalisés, indique l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Les deux trains, au départ de la gare de Paris-Austerlitz, arriveront à destination dans l'après-midi.

: Selon Europe 1, le plafond du paiement sans contact pourrait passer à 50 euros au lieu de 30 euros, afin de limiter les risques de transmission de coronavirus à la caisse. Les banques devront trancher en début de semaine prochaine pour savoir si cette mesure est techniquement applicable.

: Châtel, station de ski en Haute-Savoie, a dû fermer son domaine le 14 mars à cause du coronavirus. Depuis le début du confinement, seuls les locaux et les saisonniers étaient encore présents, mais de nouveaux arrivants ont débarqué... attitude qui agace les habitants. "Ce n'est pas super réglo en fonction des autres (...) Je ne pars pas en week-end, il n'y a pas de raison que les gens le fassent", déplore une habitante.









(MAXPP)

: "Il s'agit du combat d'une génération."



Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni pour la première fois pour discuter de la pandémie de coronavirus, mais peine à trouver un consensus. Il pourrait voter une résolution pour un cessez-le-feu à l'échelle mondiale afin de faciliter la lutte contre la pandémie et favoriser l'acheminement de l'aide humanitaire.









(Angela Weiss / AFP)

: "Vous n’êtes pas malade ? Alors, enlevez ce masque." À Rennes (Ille-et-Vilaine), le centre financier de La Poste a demandé à certains salariés de retirer les masques qu’ils s’étaient fabriqués avant de faire volte-face. Motif invoqué : ne pas "inquiéter" leurs collègues. La cellule investigation de Radio France a enquêté.









(MAXPP)

: L'Etat de New York constitue de loin le principal foyer de l'épidémie américaine avec plus de 7 000 morts et la ville peine à gérer le nombre de personnes décédées. En plus des services médicaux, certaines morgues et pompes funèbres sont également saturées. Certains corps ont dû être enterrés temporairement sur l'île Hart, au large du Bronx, relate BBC News (en anglais).









(LUCAS JACKSON/REUTERS)

: Quelque 400 Français bloqués au Pérou depuis trois semaines à cause de la fermeture des frontières ont été rapatriés hier, ce qui porte à 1 300 le nombre total depuis ce pays, a annoncé l'ambassade de France.

: Le Mexique a enregistré pour la première fois le décès de deux femmes enceintes en raison du Covid-19, a déclaré le ministère de la Santé. Hugo Lopez-Gatell a précisé que l'une des deux femmes avait pu accoucher avant de succomber à la maladie, précisant que le nourrisson avait eu des problèmes respiratoires et que son état de santé était toujours fragile.

: Les ministres européens des Finances sont finalement parvenus à s'entendre sur une réponse économique à 500 milliards d'euros. Le plan s'oriente sur trois axes principaux : jusqu'à 240 milliards d'euros de prêts du fonds de secours de la zone euro, le Mécanisme européen de stabilité (MES), un fonds de garantie permettant à la Banque européenne d'investissement (BEI) de déployer jusqu'à 200 milliards pour les entreprises, et jusqu'à 100 milliards pour soutenir le chômage partiel, détaillent Les Echos.

: Les producteurs de pétrole se sont entendus, à l'exception du Mexique, sur une réduction en mai et juin de la production mondiale à hauteur de 10 millions de barils par jour, a annoncé l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep). Cet accord vise à trouver une solution à la chute brutale des cours liée à la pandémie. Il nécessitera l'accord de Mexico pour entrer en vigueur.

: Les promenades sur le front de mer de La Grande-Motte (Hérault) sont désormais interdites, rapporte Midi libre. Certaines zones de la ville sont interdites aux promeneurs jusqu'à la fin de l’urgence sanitaire : le front de mer (promenade Jacques-Chirac), la presqu'île du Ponant, ainsi que le Golf et sa pinède.

: "L'outre-mer est en grande difficulté" pour l'approvisionnement par voie aérienne en volaille et en œufs, a mis en garde le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Didier Guillaume. Une grande partie des liaisons aériennes étant suspendues, les exportations entre l'Hexagone et les territoires ultramarins sont très perturbées.

: Bonjour @In88 L'épidémie a fait 8 044 morts à l'hôpital et 4 166 dans les Ehpad et établissements médico-sociaux depuis début mars. La France n'a pas encore atteint le pic de l'épidémie, qui marquerait le début de son recul, a prévenu le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, mais ne signerait pas pour autant la victoire contre le virus. Explications.

: Bonjour, combien de décès dans les hôpitaux et les ehpad hier ? Quand est un du pic de l'épidémie ? Merci pour vos réponses !

: Dans les Bouches-du-Rhône, où les vacances débutent également ce week-end, les contrôles du confinement seront renforcés sur le littoral, sur l'autoroute et dans les massifs. En Ardèche, les sorties à plusieurs sont interdites.

: La surveillance du confinement restera stricte pour ce week-end pascal. Après Paris et cinq autres départements franciliens, le Haut-Rhin, département très touché par le virus, interdit toute activité sportive individuelle entre 11 et 19 heures à partir d'aujourd'hui et jusque lundi compris, précise France Bleu. Une mesure similaire a également été prise à Saint-Etienne (Loire).

: Quelles sont les principales informations ce matin ?



• L'épidémie de coronavirus a fait 12 210 morts au total en France. Pour la première fois depuis le début de l'épidémie, le nombre de patients en réanimation a enregistré une baisse en 24 heures. "On peut espérer un plateau (une stabilisation de l'épidémie), mais c'est un plateau très haut et il faut rester prudent", a toutefois averti Jérôme Salomon, le directeur général de la santé.



• Après une première réunion infructueuse mardi, puis des échanges tendus, les ministres européens des Finances sont finalement parvenus à s'entendre sur une réponse économique commune de 500 milliards d'euros pour lutter contre le coronavirus.



• Le gouvernement prévoit désormais que le produit intérieur brut (PIB) français chute de 6% cette année avec une explosion du déficit public à 7,6%, a annoncé le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire.