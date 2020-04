Coronavirus : Jack Dorsey, fondateur de Twitter, donne 1 milliard de dollars pour lutter contre l'épidémie

Aux grands maux, les grands moyens. Le fondateur et patron de Twitter, Jack Dorsey, a annoncé mardi 7 avril qu'il donnait 1 milliard de dollars d'actions de son autre société, Square, pour participer à la lutte contre la pandémie de coronavirus. Dans une série de tweets il explique que cette somme représente 28% de sa fortune. Pour parvenir à ce montant il va progressivement céder des actions de son autre société, Square, spécialisée dans le paiement numérique.

I’m moving $1B of my Square equity (~28% of my wealth) to #startsmall LLC to fund global COVID-19 relief. After we disarm this pandemic, the focus will shift to girl’s health and education, and UBI. It will operate transparently, all flows tracked here: https://t.co/hVkUczDQmz