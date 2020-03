Coronavirus : "Il y a de quoi s'inquiéter", des Français font des réserves

"Je n'incite personne à tomber dans la psychose. Je les invite juste à aller faire quelques réserves, au moins pour tenir quelques mois". Dès le mois de janvier, Anthony Panis a préféré prendre ses précautions. Il a acheté plusieurs kilos de denrées alimentaires, de l'eau et des médicaments, le tout rangé dans le coffre de sa voiture. Face à la crise du coronavirus, le jeune homme s'attend au pire comme à un confinement généralisé en France.

"Problème de communication"

Une inquiétude grandissante et des doutes multiples. Pour lui, le gouvernement n'est pas tout à fait transparent. Anthony Panis préfère s'informer via les réseaux sociaux. "Il y a de quoi s'inquiéter", assure-t-il. Une psychose largement répandue sur le web, tout comme les rumeurs. Plusieurs groupes se sont créés sur Facebook et ils rassemblent rapidement des milliers de membres.

Anne Souyris, adjointe à la mairie de Paris, estime qu'il y a "un problème de communication très fort au gouvernement pour pouvoir responsabiliser les gens et éviter la crise de panique". 61% des Français se disent inquiets face à l'épidémie, deux fois plus que lors de l'épisode de la grippe A en 2009.