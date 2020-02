Santé : quelles différences entre la grippe et le Covid-19 ?

Le Covid-19 est-il plus contagieux que la grippe ? Pour répondre à cette question, il faut consulter le taux de reproduction, c'est-à-dire le nombre de personnes contaminées autour d'un malade. "Plus ce taux est élevé, plus on considère que le virus est contagieux", explique le docteur Damien Mascret sur le plateau du 13 Heures. La grippe affiche un taux de 1,3 contre un chiffre compris entre 2 et 3 pour le Covid-19.

Un taux de mortalité dix fois supérieur

Pour le moment, le taux de mortalité du nouveau coronavirus est d'environ 1%. "C'est dix fois plus que la grippe, la grippe en général tue chaque année entre 1 personne sur 1 000 et une personne sur 10 000", poursuit Damien Mascret. Enfin, pour ces deux virus, il n'existe pas de traitement spécifique. Les professionnels de santé savent traites plutôt les complications.

