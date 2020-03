DIRECT. Coronavirus : la Chine a identifié des cas positifs de retour d'Italie et redoute une recontamination

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CORONAVIRUS

: Merci @NaXoS de nous éclairer sur les mesures prises dans les maternités face au Covid-19. Et félicitations pour votre fille ! 👶

: En direct d’une maternité de Seine Maritime (puisque ma fille est née cette nuit !), pas de mesures particulières, hormis un affichage concernant les personnes qui reviendraient d’une zone à risque ! Mais ce sont des endroits où le gel hydroalcoolique est largement utilisé toute l’année !

: Bonjour @Pap2nui ! Il ne semble pas y avoir de telles mesures pour l'instant : les sites internet des hôpitaux indiquent uniquement que le port du masque est obligatoire pour les personnes qui toussent et que les voyageurs revenant d'une zone à risque sont invités à reporter leur visite. J'imagine que sur place, les soignants invitent à un nettoyage de mains méticuleux et à éviter les contacts physiques. Nous tenterons de joindre les autorités sanitaires dans la matinée, mais en attendant, si parmi les commentateurs du live, certains ont des informations, n'hésitez pas à nous en faire part !

: Bonjour, je me souviens il y a 10 ans lors de la naissance de ma fille (que le temps passe vite) la belle période de la Grippe A. Tous les visiteurs ormis le papa qui devait être vacciné étaient interdits à la maternité, aucun autre accompagnant aux urgences non plus. Tout le monde a dû attendre notre sortie pour nous voir. Qu’en est-il avec ce cher Coronavirus? Bon réveil les amis, ici ça pique un peu ;-)

: Commençons par un point sur l'actualité (je dois dire qu'ils se suivent et se ressemblent, en ces temps de Covid-19) :



• La Chine fait état de sept cas de coronavirus chez des personnes de retour d'Italie, renforçant les craintes d'une recontamination du pays d'où est partie l'épidémie. En France, le bilan est passé à 191 cas et 3 morts, ont annoncé les autorités sanitaires hier soir.



• Le gouvernement affronte deux motions de censure des oppositions, très remontées après le recours à l'arme du 49-3 pour faire passer la réforme des retraites. Syndicats et forces politiques ont appelé à de nouvelles manifestations, alors que Force ouvrière a annoncé hier quitter la conférence de financement.



Six départements du Sud-Ouest sont placés en vigilance orange aux vents violents, selon la carte publiée par Météo France à 6 heures. Les départements des Landes, des Pyrénées-Atlantiques, des Hautes-Pyrénées, de l'Ariège, du Gers et de Haute-Garonne sont concernés.