Coronavirus : les stocks et la production des masques réquisitionnés pour être distribués au personnel hospitalier et aux malades, annonce Emmanuel Macron

Avec cette mesure, le chef de l'Etat entend rassurer la population.

Plus de deux cents cas et un quatrième mort. Pour faire face à l'épidémie de coronavirus Covid-19 qui s'étend, Emmanuel Macron a annoncé, mardi 3 mars, que l'Etat français réquisionnait "tous les stocks et la production de masques de protection" pour les distribuer aux personnels soignants et aux personnes atteintes du virus. "Nous réquisitionnons tous les stocks et la production de masques de protection. Nous les distribuerons aux professionnels de santé et aux Français atteints par le coronavirus", a indiqué le président de la République dans un tweet.

L'Etat prend en main l'apprivisionnement

C'est "une mesure très symbolique" qui "vise à rassurer la population en montrant que l'Etat prend toutes ses responsabilités en matière de gestion de crise", explique l'entourage du président. Il s'agit de "pouvoir contrôler la production de masques et répondre aux besoins de la population dans le cadre d'une montée en puissance prévisible de la crise", indique l'entourage, en précisant que l'Etat prenait en main l'approvisionnement. Les réserves stratégiques de masques de protection sont estimées à 160 millions d'unités, dont 10% ont été destockés.

Dix millions de masques pour les professionnels de santé ont été ainsi mis à disposition et répartis dans toutes les pharmacies de France, a annoncé mardi le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui affirme que 15 à 20 millions supplémentaires arriveront "à mesure que les besoins se font sentir". Le président a demandé au Premier ministre, Edouard Philippe, de "prendre toutes les dispositions" pour rendre effective la réquisition, avec des mesures d'indemnisation pour ne pas léser les industriels, selon l'entourage du chef de l'Etat.