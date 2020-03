Coronavirus : contrôles de police dans les gares parisiennes renforcés ce week-end, l'esplanade des Invalides fermée

Les voies sur berges, les pelouses de l'esplanade des Invalides et du Champ-de-Mars ne seront pas ouvertes au public ce week-end, annonce la préfecture de police.

Il fait beau, c'est le week-end, mais le confinement reste en vigueur. Afin de dissuader les voyages en train en cette période de pandémie de coronavirus, des contrôles renforcés vont être instaurés vendredi 20 mars et les deux jours suivants dans les gares parisiennes, a annoncé la préfecture de police.

Dans un communiqué, le préfet de police rappelle que les départs en vacances et en week-end ne font pas partie des cas couverts par l'attestation de déplacement dérogatoire.

Les voies sur berges interdites

La maire de Paris Anne Hidalgo et le préfet de police Didier Lallement ont en outre annoncé dans un communiqué "l'interdiction de tout déplacement et rassemblement sur les voies sur berges, les pelouses de l'esplanade des Invalides et du Champ-de-Mars, à partir de vendredi et pour le week-end".

Les riverains, livreurs et personnes travaillant dans ces zones de Paris pourront déroger à cette interdiction, mais seulement s'ils possèdent les justificatifs nécessaires. "Sur les pelouses de l'Esplanade des Invalides, les riverains ne bénéficieront d'aucune dérogation, dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus", précise le texte.