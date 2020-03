Coronavirus : comment inciter la population mondiale confinée à rester chez soi ?

"Si vous n’avez pas de motif valable ou d’autorisation, rentrez chez vous." On a vu à Marseille des drones incitant la population au confinement. Ailleurs dans le monde, les incitations à rester à la maison sont parfois plus radicales. Aux Philippines, on a sorti dans la rue crânes et cercueils pour inciter la population à rester chez elles. "C’est efficace ici car certaines personnes suivent les directives, mais d’autres, comme nous, ne le font pas parce qu’on a besoin de trouver de quoi manger", raconte Reynaldo Pangilinan, un habitant.

En Inde, les forces de l’ordre usent de la violence

En Inde, depuis le 25 mars, 1,3 milliard d’habitants sont confinés, et les rappels au respect du confinement sont parfois musclés. Les coups de bâton pleuvent, et les punitions aussi. Dans le monde, c’est un tiers de la population qui est désormais confiné pour endiguer la propagation du Covid-19.