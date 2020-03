Coronavirus : avec #1dessinpour1soignant, les enfants aussi montrent leur soutien aux médecins et personnels hospitaliers

Ils se retrouvent en première ligne pour aider les malades du coronavirus. Afin de soutenir les soignants, des enseignants ont lancé un appel aux enfants pour les remercier à travers des dessins.

Un dessin d'enfant pour donner du courage aux soignants : voilà l'initiative lancée par des enseignants sur les réseaux sociaux, en pleine pandémie de coronavirus Covid-19. Le hashtag #1dessinpour1soignant sur Twitter a déjà été vu près de 95 000 fois en une semaine.

L'idée est venue de Marjorie Hegelbacher, une enseignante en CM1-CM2 à l'école élémentaire Sur les bois, à Annecy (Haute-Savoie). Tout est parti d'une discussion avec l'une de ses amies qui travaille à l'hôpital d'Annecy. "Elle me disait que c'était très dur", raconte-t-elle à franceinfo. "De là est venu un questionnement : que pouvons-nous faire en tant qu'enseignant pour montrer notre soutien aux soignants qui travaillent dans les hôpitaux (mais aussi aux docteurs, pompiers...) ?", s'interroge l'enseignante.

Le projet d'un travail en arts plastiques pour la continuité pédagogique prend forme pour l'enseignante dont les élèves sont tous confinés à la maison. "Travaillant beaucoup à l'aide de Twitter, avec ma classe et surtout avec des groupes d'enseignants toujours ultra-motivés, je leur ai demandé ce qu'ils en pensaient, et l'idée a plu", poursuit Marjorie. Laetitia Vautrin, enseignante à l'école du Palay dans les Pyrénées-Atlantiques, entend l'appel et lance le défi sur Twitter.

Plus d'un millier de dessins partagés

Les enseignants et parents se prêtent au jeu, diffusant les dessins des enfants. Depuis son lancement, plus d'un millier de dessins ont été partagés sur Facebook, Twitter et Instagram. "Ils sont tous plus beaux et plus colorés les uns que les autres, se réjouit Marjorie Hegelbacher, les enfants ont bien compris le message."

"Les gens sont solidaires"

L'opération arrive même jusque dans les hôpitaux. "Les dessins commencent a être repartagés par des hôpitaux et des infirmières commencent aussi à laisser des messages en commentaires", affirme l'enseignante, qui ajoute que certains dessins ont été donnés directement dans les hôpitaux et les Ehpad. "Nous en attendons encore plus, de nombreux enseignants nous disant que le défi vient d'être lancé dans leur classe", poursuit-elle. "Ces dessins montrent que les gens sont solidaires", réagit Laetitia Vautrin auprès de franceinfo.

Pour notre école, tous ces dessins fédèrent les parents, enseignants et élèves autour d'un projet porteur de sens.Laetitia Vautrinà franceinfo

Si vous êtes parent et que votre enfant souhaite aussi participer au projet, publiez son dessin sur les réseaux sociaux avec le hashtag #1dessinpour1soignant, ou envoyez-le par message Facebook à la page du défi.

