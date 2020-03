DIRECT. Économies en sursis, frontières fermées, élections et compétitions sportives reportées... L'Europe se claquemure face au coronavirus

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CORONAVIRUS

: Bonjour @Laurent. Pour vous rendre au travail (et uniquement pour ce motif), une seule attestation suffit pour toute la durée du confinement, comme l'a expliqué hier sur France 2 Edouard Philippe en répondant à une question posée dans ce direct. Pour tous les autres motifs, il faut refaire une attestation à chaque fois que l'on sort.

: Bonjour, je suis agriculteur et travaille avec un salarié. Doit-on avoir tout les jours une nouvelle autorisation de déplacement signé du jour ?

: Bonjour @Neptune. C'est vrai, le gouvernement a envoyé un SMS hier à propos du confinement. Si tout le monde ne l'a pas encore reçu, c'est qu'il a probablement fallu "lisser l'envoi" pour éviter de saturer le réseau. Vous trouverez plus de détails dans cet article de mon collègue Benoît Zagdoun.

: Bonjour à vous et bon courage pour ce nouveau jour ! J’ai lu que le gouvernement a envoyé un message à tous les français sur le coronavirus ? Vrai ou fake news ?J’habite dans le Var, je n’ai rien reçu, ni un de mes fils qui habite Lyon??Merci de votre réponse.

: L'Euro de football, Roland-Garros en tennis, Paris-Roubaix en vélo... De nombreux événements ont été annulés ou reportés à cause de l'épidémie de coronavirus. Deux compétitions majeures sont également menacées : les Jeux olympiques de Tokyo et le Tour de France. Explications dans cet article.





: Bonjour Thomas.En télétravail depuis lundi, aujourd'hui est mon jour de repos.Au programme, jardinage, petits travaux extérieurs, nettoyage terrasses... l'occasion pour faire de l'exercice physique. Mon épouse en arrêt de maladie (droit de retrait) se joindra à moi. Au passage, merci Canal+

: Merci à vous (et a vos collègues) d'être là pour nous informer, nous répondre, et avec patience en plus.Bon "jour 2".

: Bonjour bonjour FI, toujours au rendez vous et c'est génial!! Merci!! J'attends toutes vos nouvelles avec impatience. Au taquet depuis 5h du matin avec mon petit bout de 6mois.

: Merci à tous pour vos messages dans les commentaires de ce live. N'hésitez pas, comme @Patrick, à nous raconter comment vous vivez ce confinement.

: L'Australie prend à son tour des mesures drastiques contre le coronavirus. Les Australiens sont invités à ne pas quitter leur pays et à revenir chez eux. Les rassemblements en salle de plus de 100 personnes sont interdits. Le pays a enregistré plus de 500 cas de nouveau coronavirus qui a fait cinq morts.

: On commence avec un premier point sur l'actualité :



• La France se réveille confinée ce matin. Il vous faut désormais une bonne raison et une attestation pour sortir de chez vous. La pandémie liée au nouveau coronavirus, qui a déjà fait plus de 7 000 morts, pèse de plus en plus lourd et désorganise l'ensemble de la planète.



• Joe Biden se rapproche un peu plus de la victoire finale dans les primaires démocrates. L'ancien vice-président s'est imposé cette nuit en Floride, en Arizona et en Illinois.



• #CORONAVIRUS Enterrements, attestation, confinement... Edouard Philippe a répondu à vos questions sur le coronavirus. Il était l'invité du 20 heures de France 2.





La vente de paracétamol est limitée à une boîte par personne sans symptôme à partir d'aujourd'hui. Ce sera deux boîtes en cas de fièvre ou douleurs, précise l'agence du médicament, qui s'inquiète des risques de "stockage inutile" au détriment de ceux qui en ont besoin.