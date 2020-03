Coronavirus : accès prioritaire pour les courses, transports gratuits, bons d'essence... On vous résume les mesures mises en place pour aider les soignants

La SNCF mais aussi Total ont notamment décidé d'accompagner à leur façon les personnels de santé en première ligne.

Ils ne cessent de le répéter : pour les aider à lutter contre l'épidémie de coronavirus, les soignants demandent aux habitants de rester chez eux. Il n'empêche : plusieurs mesures ont aussi été mises en place pour faciliter leur quotidien pendant la crise sanitaire. A l'image de la Fédération du commerce et de la distribution qui a annoncé, lundi 23 mars, l'instauration prochaine d'un accès prioritaire pour faire leurs courses.

Un accès prioritaire pour faire les courses

Ils ne feront pas la queue à l'entrée du magasin, ni au moment de régler. A partir du lundi 30 mars, les soignants bénéficieront d'un accès prioritaire pour faire leurs courses, a décidé la Fédération du commerce et de la distribution.

Sur présentation d'un justificatif professionnel (badge/carte de l'hôpital ou de la clinique), infirmiers, médecins et autres membres du personnel soignant pourront faire leurs achats "sans avoir à attendre, ni à l'entrée du magasin, ni aux caisses, à tout moment de la journée". Depuis plusieurs jours, des magasins avaient pris des initiatives allant dans ce sens. Ces mesures sont désormais étendues à toutes les enseignes adhérentes à la Fédération du commerce et de la distribution (Carrefour, Aldi, Auchan, Cora, Casino, Système U, Lidl, Picard), auxquelles se sont ajoutés les centres E. Leclerc et Intermarché.

Des transports gratuits pour se déplacer

Pour faciliter la mobilité des soignants appelés à renforcer une équipe quelque part en France, la SNCF annonce la gratuité des trains TGV et Intercités pour les personnels médicaux et paramédicaux (médecins, infirmiers et aides-soignants). "S’ils ont le justificatif de leur direction, ils peuvent voyager dans toute la France pour aller renforcer un service, indique à l’AFP le directeur de SNCF Voyages. C'est normal qu’on soit aussi, à la SNCF, dans une action de solidarité vis-à-vis des soignants." La mesure concerne les TGV (inOui et Ouigo) et les Intercités, mais pas les TER ni les trains de la banlieue parisienne, qui dépendent des régions.

A ce propos, la région Grand Est a elle aussi décidé d’accorder la gratuité de tous ses réseaux de transports (TER et bus interurbains) pour les soignants. Ainsi, depuis samedi 21 mars, médecins, infirmiers, ambulanciers peuvent emprunter gratuitement l'ensemble des lignes de trains et de bus du réseau Fluo Grand Est. Il leur suffit de présenter un document justifiant de leur fonction. Aucune autre démarche n’est requise.

La région Hauts-de-France a fait de même en proposant au personnel soignant d'emprunter gratuitement les TER et les cars interurbains de toute la région. "Parce que nos soignants sont en première ligne dans la guerre contre le Covid-19, la Région veut les soutenir totalement en facilitant un maximum leurs déplacements quotidiens", peut-on lire dans un communiqué.

Des bons d'essence pour faire le plein

Total va offrir du carburant pour les déplacements des soignants. Le groupe pétrolier met à leur disposition jusqu’à 50 millions d’euros de bons d'essence. C'est aux directions d'établissements, publics ou privés, d'indiquer à l'entreprise les besoins en carburant. Autrement dit, elles doivent recenser le nombre de personnes qui prennent le volant pour se déplacer. Total enverra dans un second temps des cartes qui pourront être utilisées dans n'importe quelle station du groupe. Un numéro de téléphone et une adresse mail ont été mis en place : covid19@total.com et le 01 84 94 84 00.