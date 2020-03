Coronavirus aux Etats-Unis : le navire de croisière "Grand Princess" autorisé à accoster à Oakland

Fin de croisière. Le navire américain Grand Princess, confiné au large de San Francisco et à bord duquel 21 cas de coronavirus ont été détectés, a été autorisé à accoster à Oakland dans la nord de la Californie, a annoncé samedi 7 mars la compagnie propriétaire du navire.

Les passagers les plus touchés "nécessitant un traitement médical intensif et une hospitalisation" commenceront à débarquer lundi, a ajouté Princess Cruises, en soulignant que le plan de débarquement initial avait été retardé de dimanche à lundi par le Centre américain de contrôle de santé (CDC). L'équipage sera placé en quarantaine et traité à bord du Grand Princess, a ajouté l'entreprise.

Le navire compte 3 533 passagers et membres d'équipage. Sur les 2 422 passagers, 2 016 sont Américains, dont 938 de Californie. Un total de 54 nationalités sont représentées à bord, selon la présidente de la compagnie Princess Cruises, Jan Swartz.

President Trump on Americans infected with coronavirus on Grand Princess Cruise Ship:



“I don’t need to have the numbers double because of one ship... that wasn’t our fault.” pic.twitter.com/S3eRLTAEaS