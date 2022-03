La France a fait tomber les masques, lundi 14 mars. Dans le même temps, la Chine reconfine certaines villes face à une flambée de Covid-19, plus de deux ans après l'apparition d'un mystérieux coronavirus dans la province chinoise de Wuhan. Nous sommes en décembre 2019. Cette "pneumonie atypique" inquiète la population, qui se souvient de l'épidémie de Sras, responsable de 800 morts en 2003. Sur les réseaux sociaux, des images de couloirs d'hôpitaux chinois bondés, submergés par les malades, font le tour du monde.

Arnauld Miguet, grand reporter, est alors correspondant de France Télévisions en Chine. Il entend parler de ce virus pour la première fois lors d'un reportage à Bali, qu'il consacre aux maisons en bambou. "Les premières rumeurs circulaient sur les réseaux sociaux chinois, avant d'être censurées par les autorités, raconte le journaliste. On sentait une certaine pression, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose."

"Bien sûr, j'avais peur"

Le monde se tourne vers la ville de Wuhan et ses 11 millions d'habitants, épicentre de l'épidémie. En ce début janvier 2020, le Covid-19 n'a fait officiellement qu'une dizaine de morts dans le pays, mais les cas se multiplient. En France, le journal de 20 heures, présenté ce 19 janvier par Laurent Delahousse, s'interroge sur la mortalité de cette "mystérieuse infection pulmonaire". Trois jours plus tard, le 22 janvier 2020, Arnauld Miguet et Gaël Caron, journaliste reporter d'images, débarquent à Wuhan.

"C'était une journée sinistre, il pleuvait des cordes. On est directement allés voir le marché au poisson de la ville, premier foyer connu de l'épidémie. L'ambiance était effrayante. Le marché était fermé et il y avait des gardes partout." Arnauld Miguet à franceinfo

Arnauld Miguet est alors mobilisé sur toutes les éditions de France Télévisions. En duplex sur France 2 et France 3 chaque jour, il donne, le ton grave, les derniers chiffres de l'épidémie qui ne cesse de s'étendre bien au-delà de la Chine. "Bien sûr, j'avais peur. Peur d'attraper ce virus dont on ne connaissait rien ! Et ce masque que nous devions porter en permanence, nous n'étions pas du tout habitués, relate le journaliste. Mais j'étais concentré sur mon travail de reporter, il fallait nourrir les éditions de France Télévisions, raconter cette situation inédite que nous vivions."

Une rencontre inattendue

Le 23 janvier 2020, face aux cas qui se multiplient, la Chine prend une mesure inédite : la ville de Wuhan est mise sous quarantaine. Les commerces, écoles et entreprises baissent le rideau. Chaque habitant est invité à rester confiné à son domicile. Arnauld Miguet et Gaël Caron sont alors logés dans un hôtel. En cette première journée de confinement, les deux journalistes décident d'arpenter la ville en voiture. Le spectacle est lugubre : les rues sont désertes, Wuhan est endormie. Ils ne peuvent quitter les lieux. "C'était une ambiance inédite, une ville fantôme", se souvient Arnauld Miguet.

"Etonnamment, les autorités chinoises sur place nous ont laissés travailler malgré ce confinement strict. Nous pouvions sortir." Arnauld Miguet à franceinfo

Le journaliste français enchaîne alors les duplex pour les journaux télévisés. Un soir, alors qu'il tourne un nouveau reportage sur la quarantaine, Arnauld Miguet fait une rencontre pour le moins inattendue. "Nous tournions dans la rue et là, une petite chatte est arrivée vers nous. Elle voulait jouer, se lovait contre nous. Elle ne nous a plus quittés, sourit le journaliste. Elle nous a adoptés, et nous aussi ! C'était un jeudi, alors nous l'avons appelée Jeudi." Le petit félin va devenir un soutien précieux pour Arnauld Miguet et Gaël Caron. "Elle nous a apporté beaucoup de douceur. Avec tout notre travail, la pression et la quarantaine, nous ne dormions quasiment plus. Sa présence nous a apaisés."

Quelques semaines plus tard, alors que le confinement à Wuhan se poursuit, c'est un chien, abandonné lui aussi dans cette ville fantôme, qui va suivre les deux journalistes jusqu'à la fin de la quarantaine. Après plus de quatre mois sur place, début juin 2020, Arnauld Miguet et Gaël Caron quittent Wuhan. Les animaux ont été confiés à des habitants. Mais dès qu'Arnauld Miguet se rend à Wuhan, il n'oublie pas d'aller saluer ses deux anciens compagnons.