VIDEO. Barbara Pompili promet "un grand plan de relance pour le ferroviaire"

Le gouvernement prépare un "grand plan de relance pour le ferroviaire" et "tous ceux qui font du transport en commun" pour aider le secteur à faire face aux pertes liées à la crise sanitaire, a affirmé jeudi 9 juillet sur franceinfo la nouvelle ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili.

"L'État ne laissera pas tomber tous ceux qui font du transport en commun, a affirmé Barbara Pompili. c'est la base aussi de la transition écologique, donc oui on va les soutenir, oui on va faire un grand plan de relance pour le ferroviaire, oui on va aider tous ceux qui prennent les transports en commun et on va faire en sorte qu'ils n'aient pas à payer les conséquences" de la crise, a-t-elle poursuivi. Le ministre délégué aux Transports Jean-Baptiste Djebbari "est en train de travailler dessus", selon elle.

Le confinement pendant près de deux mois et les mesures de distanciation ont fait plonger le trafic et donc les recettes des opérateurs de transports publics. La crise du covid-19 devrait ainsi coûter à elle seule près de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires à la SNCF, selon le PDG de l'entreprise Jean-Pierre Farandou, qui a appelé l'Etat à l'aide. Mercredi, Ile-de-France Mobilités a décidé de ne plus payer la RATP et la SNCF qui font circuler trains, métros, trams et bus dans la région jusqu'à ce que l'Etat compense les pertes de recettes dues à la crise du coronavirus.