Télétravail : une pratique en plein essor

C’est l’un des autres grands changements qui s’est opéré durant la crise sanitaire qui a frappé la France. Notamment durant le confinement, le télétravail n’a cessé de se développer en France. Selon les chiffres de l’Insee, en 2017, 3% des salariés se tournaient vers le télétravail au moins une fois par semaine. Depuis le confinement, près de 40% des actifs seraient favorables à cette pratique.

Des économies pour les entreprises

En 2020, à la suite du confinement, le télétravail pourrait finalement concerner jusqu’à 8,5 millions d’emplois. De plus en plus de sociétés n’hésitent pas à prendre le virage et abandonner leurs habituels bureaux. C’est notamment le cas d’Olivier Babeau, président de l’institut Sapiens. Il a choisi de travailler uniquement en télétravail. En rendant ses locaux, il parviendra à faire une économie de 3 800 euros par mois.

