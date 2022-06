Shanghai se déconfine enfin, après deux mois d'enfermement très strict

Shanghai reprend des couleurs. La vie est revenue dans le boulevard emblématique du Bund. Depuis mercredi soir à minuit, l'heure du déconfinement a sonné. "Je suis venu avec ma famille le long de la rivière pour fêter la fin de ce long enfermement", témoigne un habitant. Finies les barrières qui bloquaient les entrées des résidences pour empêcher les gens de sortir de chez eux, démantelées du jour au lendemain.

Un confinement qui laissera des traces

Au bord de l'eau, un groupe d'amis se retrouve enfin pour un pique-nique avec les enfants, après plus de deux mois d'enfermement. Pour Rita, Shanghaienne de naissance et de cœur, ce long confinement solitaire laisse un goût amer. Cette publicitaire trentenaire s'est sentie "prisonnière", au bord de la dépression. "Ça va laisser des cicatrices à Shanghai. Il y a eu des moments où on a eu vraiment faim, au début. Et une fois ce problème réglé, ça a été un défi pour la santé mentale", confie-t-elle.