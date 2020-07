Le prix des fruits et légumes explose en France

Au marché, chez le primeur ou en grandes surfaces, le constat est le même : le prix des fruits a bondi de 17% en un an. En tête, la nectarine est en hausse de 26%, suivie de près par la poire (+24%). La cerise complète le podium (+20%). Au rayon bio, la palme revient au melon, dont le prix a flambé de 40%, soit 5,40 euros par pièce.

L'épidémie de Covid-19 pointée du doigt

Le prix des légumes augmente lui aussi, mais plus légèrement (+4%). Le prix de l'aubergine grimpe de 16%, celui des tomates de 12% et celui des poivrons de 9%. Plusieurs facteurs expliquent ce phénomène : le manque de main-d'oeuvre en raison des mesures sanitaires liées au Covid-19, l'investissement coûteux dans l'achat de matériel de protection pour leurs salariés. Pour manger cinq fruits et légumes par jour, une famille avec deux enfants doit débourser 150 euros par mois au minimum.

Le JT

Les autres sujets du JT