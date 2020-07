Immobilier : l’Eure attire désormais les Parisiens

Vivre à Évreux plutôt qu’à Paris : Elliot Bavent, un ingénieur parisien a fait ce choix, car s’il doit faire une heure de train pour se rendre sur son lieu de travail, il a accès à un lieu de vie plus grand et moins cher à la location. Il argumente : "A Paris dans le 15e arrondissement aujourd’hui on paie 2000 euros par mois pour 43-45 mètres-carré et dans l’Eure nous avons 67 mètres-carré pour 600 euros par mois".

40% de demandes en plus

A Évreux, les demandes de ce type ont explosé. Nathan Baillon, agent immobilier confirme : "Ce mois-ci, 40% de demandes en plus, je dirai que l’on a un quart de personnes qui viennent de la région parisienne". Pour que la tendance perdure, le maire a investi 65 000 euros pour afficher sa ville dans les transports d’Ile-de-France afin d’attirer et faire rester les Parisiens. Combien d’entre eux se sont installés dans la ville de l’Eure ? Aucun chiffre officiel l’atteste mais, selon les commerçants, leur présence se ressent.

Le JT

Les autres sujets du JT