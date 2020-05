Île-de-France : les distances de sécurité dans les transports sont-elles respectées ?

Le 11 mai, tous les regards sont braqués sur les transports en commun. C’est le défi numéro 1 : réussir le déconfinement dans les bus, dans les trains et dans les métros. L’inquiétude est forte en Île-de-France, où vivent plus de 12 millions de personnes