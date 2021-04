DIRECT. Covid-19 : un nouveau conseil de défense sanitaire réuni dans la matinée

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: La crise sanitaire fait reculer Napoléon. Ajaccio, ville natale de l'Empereur, a annoncé ce matin le report ou l'annulation d'une large partie des festivités prévues dans la ville dans le cadre du bicentenaire de sa mort, en raison du Covid-19. Le détail du programme se trouve dans cet article de nos confrères de France 3 Corse Viastella.

Voici un nouveau point sur l'actualité :



Le président Joe Bien lui-même s'est félicité de ce verdict. L'ancien policier Derek Chauvin a été reconnu coupable du meurtre de George Floyd survenu le 25 mai 2020. Suivez notre direct.



L'Elysée se veut rassurant : à quatre jours de la réouverture des écoles, la présidence ne voit aucune raison pour que le calendrier ne soit pas tenu, selon les informations de franceinfo. Un nouveau conseil de défense sanitaire va se réunir dans la matinée.



#FOOT Lâchée par les six clubs anglais qui la composait, la Super Ligue, cette compétition privée rivale de la Ligue des champions a perdu hier soir la moitié de ses fondateurs. Elle annonce ce matin vouloir "remodeler" son projet.





L'UE adopte l'objectif de réduire ses émissions carbone d'"au moins" 55% d'ici 2030 par rapport à 1990. Eurodéputés et Etats de l'UE se sont mis d'accord pour adopter cet objectif. Les Vingt-Sept s'étaient entendus en novembre sur une réduction de 55%, tandis que le Parlement européen réclamait un objectif d'au moins 60%.



: Bonjour @Juliejacks. En Guyane, on administre uniquement le vaccin Pfizer.

: Peut-on savoir quel vaccin est utilisé en Guyane svp ?

: Pourquoi le variant qui se répand en Inde est-il si inquiétant ? L'infectiologue Karine Lacombe, invitée de franceinfo ce matin, revient sur les particularités de ce "double mutant" : "Il a en particulier deux mutations, apparus sur la protéine Spike. Il peut être résistant à la vaccination ou aux traitements", explique-t-elle.

: Faute d'accord avec l'Union européenne, le laboratoire franco-autrichien Valneva va se tourner vers des discussions pays par pays pour fournir son candidat-vaccin contre le Covid-19. Valneva avait annoncé début avril des résultats initiaux positifs pour la première phase de son étude clinique sur son vaccin potentiel. "Nous avons consacré beaucoup de temps et d'efforts à essayer de répondre aux exigences du processus d'achat centralisé de la Commission européenne", a fait valoir dans un communiqué le PDG du groupe, regrettant l'absence d'accord avec l'UE.

: Depuis mars 2020, les élèves jonglent entre les cours en présentiel et l'école à la maison. De quoi user la motivation et entraîner une vague de décrochage, y compris chez des élèves qui n'avaient pas de difficultés particulières jusque-là. Vous vous sentez décrocher de vos études ? Partagez avec nous votre témoignage, en cliquant ici.

: En Guyane, la vaccination a été élargie la semaine dernière aux personnes de plus de 30 ans et 7 268 Guyanais avaient reçu deux doses de vaccin, selon le dernier comptage officiel daté de lundi. Dans ce territoire d'Outre-mer, où la moitié des habitants ont moins de 25 ans, on trouve l'un des taux les plus faibles de décès par habitant dus au coronavirus en France (98 décès pour 300 000 habitants), mais l'incidence du variant dit "brésilien" augmente fortement.

: "Nous avons plus de doses que de demandes" : en Guyane, les autorités sanitaires déplorent une faible adhésion de la population à la vaccination contre le Covid-19. Alors qu'en métropole, des voix s'élèvent pour dénoncer le manque de doses, "les créneaux de rendez-vous ne sont pas pleins. Il faut augmenter la vaccination", a déploré l'agence régionale de santé (ARS) de Guyane auprès de l'AFP.

Les élèves des écoles maternelles et des élémentaires vont faire leur rentrée lundi, ceux des collèges et des lycées le 3 mai. A la mi-mai, selon la promesse formulée le 31 mars, le moment sera venu de rouvrir les terrasses et certains lieux de culture.

: "Inutilisés et bientôt périmés." En une ce matin, La Voix du Nord revient sur la difficulté à écouler le vaccin AstraZeneca, lequel suscite la méfiance chez certains Français.







: L'épidémie de Covid_19 frappe violemment l'Inde. Le pays vient d'enregistrer plus de 2 000 décès dus à la maladie et près de 300 000 nouveaux cas en 24 heures, selon le ministère de la Santé. Il s'agit de l'un des bilans quotidiens les plus élevés au monde depuis le début de la pandémie.

: C'est un premier palier, symbolique : en France, un adulte sur quatre a reçu au moins une injection d'un vaccin contre le Covid-19. Parmi ces 13 millions de personnes, 4,8 millions ont reçu deux injections, soit 7,2 % de la population totale et 9,2 % de la population majeure, s'est félicité hier le ministère de la Santé.

: Pensez-vous que les enseignants et personnel de l'enseignement doivent être vaccinés en premier ? Selon un sondage OpinionWay pour le syndicat SNES-FSU, 79% des personnes interrogées ont répondu "oui". Des "créneaux dédiés" de vaccination sont ouverts pour les enseignants de plus de 55 ans. Mais selon le calendrier actuel, ceux âgés de moins de 55 ans devront attendre la mi-juin pour se faire vacciner. "Trop tardif", estiment 75% des personnes interrogées.