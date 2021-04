Les restrictions de circulation en journée seront levées à partir du 3 mai

Les déplacements interregionaux seront de nouveau autorisés et les attestations ne seront plus nécessaires. Le couvre-feu, lui, devrait rester en vigueur.

Les mesures sanitaires pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 vont être assouplies en France. L'interdiction de se déplacer à plus de 10 km du domicile en journée sera ainsi levée à partir du 3 mai, a annoncé le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, mercredi 21 avril, à l'issue du Conseil des ministres, confirmant les informations de France Télévisions et de franceinfo.

Cette levée des restrictions de circulation en journée, en place sur tout le territoire depuis le samedi 3 avril et le durcissement des mesures pour quatre semaines, concerne également les déplacements interrégionaux, interdits jusqu'à alors. Les attestations ne seront également plus nécessaires pour justifier d'un déplacement.

Le couvre-feu n'est pas concerné

Le porte-parole du gouvernement a également confirmé le retour en présentiel des écoliers le 26 avril, des collégiens et lycéens le 3 mai et la réouverture à la mi-mai des commerces actuellement fermés, de "certaines terrasses" et "certains lieux de culture".



Le couvre-feu, qui ne faisait pas partie des mesures dont la mise en place était annoncée pour quatre semaines seulement, n'est donc pas concerné par la levée de ces restrictions à partir du 3 mai.